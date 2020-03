Cárcel al hombre que ofenda a una mujer

Me parece que ya basta de ofensas a la mujer. En otros tiempos la mujer que no rendía en el hogar, era corrida de la casa por el esposo. Era matada a pedradas si era infiel, no podía heredar bienes, no podía ser elegida para un servicio de autoridad en la ciudad, o en el estado. Hoy el mundo es otro. Hoy la mujer tiene derechos.

Por supuesto que una simple ofensa, si la ley no lo manda, el ofensor no irá a la prisión. Pero ya es tiempo de que la mujer sea respetada de manera completa, absoluta y constante. Según la Biblia hubo dos testamentos en los libros históricos, un antiguo testamento (AT), y un nuevo testamento NT). En el AT no hubo una sólo mujer que hubiera sobresalido de manera especial. En el NT la mujer más importante es María, la hija de Joaquín y Ana, la esposa de José, la madre de Cristo. En el AT sobresalieron estas mujeres: Eva, Sara, Débora, Judit, Ester, Rut. Diré una palabrita de cada una de ellas. Eva, fue la primera mujer del mundo, creada para formar el primer matrimonio de la historia. Sara, es la esposa de Abrahán, primer matrimonio que es llamado al monoteísmo. Débora, es la primera mujer que desempeñó el oficio de jueza en Israel, decidía consultas de varones y de hembras. Judit, es una mujer bella de tiempos en que los judíos eran atacados por los asirios, ella ejecuta a Holofernes, el generalísimo de las tropas invasoras, y salva a su pueblo. Ester, es una judía que se casa con Asuero, rey de los persas, y siendo la reina salva a los judíos del exterminio. Rut, era del pueblo de Moab, se casó con un judío, enviudó y no abandonó a su suegra, diciéndole: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.

En el NT la mujer superior es María. Acepta la maternidad por la fuerza del Espíritu Santo, sufre la pasión y la muerte de Jesús; es inmaculada, es llevada al cielo en cuerpo y alma; es abogada, auxiliadora, socorro y mediadora; es la madre de la Iglesia.

La mujer moderna tiene todos los derechos de los seres humanos. Tiene derechos individuales, los que la sociedad reconoce a la humanidad, y los derechos que tienen los habitantes del mundo. La mujer por ser persona, tiene derechos a la vida; no puede ser abortada, no se le pueden retirar los cuidados médicos, no puede ser extinguida por eutanasia. Tiene derechos al trabajo, a un salario digno. Puede elegir su matrimonio, su profesión, la educación de sus hijos. Puede votar y ser votada, y disfrutar de todos los derechos políticos. Posee todos los derechos sociales. Lo que recalco es sus derechos a la justicia y al respeto. No puede ser obligada a vivir en una religión. Puede ser afiliada a una religión o no tener ninguna. Desde 1965 tiene todos los derechos que describe el Concilio Vaticano II, sea católica, sea cristiana, esté afiliada a una religión no cristiana, o será ateísta.

Muy bien por Maru Campos que destituye a Francisco Alonso Letaif, director del Departamento de Deportes en el municipio, por haberse expresado mal de la mujer.

En un artículo posterior les daré a conocer los derechos religiosos dentro de la Iglesia católica. Su número es insospechado. Denme la oportunidad de sentir mi lectora.

