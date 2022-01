Carencia laboral e inversiones

Pues parece que la mayoría de los expertos empieza a aceptar que la economía mexicana está para dar lástima.

La encuesta Citibanamex de expectativas, publicada ayer muestra un panorama mucho más realista por parte de los expertos. La mitad de ellos considera que en 2021 crecimos menos de 5.2 por ciento. Hace dos semanas, ese número era 5.5 por ciento. En realidad, considerando el IGAE (que no es idéntico al PIB) la cifra que podemos esperar es 4.8 por ciento. Para 2022, varios expertos ya esperan un crecimiento inferior a 2 por ciento, como Citibanamex mismo, Bank of America, Credit Suisse, Valmex, Bursamétrica, etcétera.

Es por ello que la recuperación del mercado laboral podría tomar más tiempo ante el disparo en los contagios de Covid en el arranque del año.

Ante esto no puedo dejar de pensar en las caras de las personas representadas en estas cifras. No son sólo cifras, o dinero, o fierros o ladrillos o equipos, Son ingresos familiares, recursos para alimentos, medicinas, educación. Es toda una generación de pequeños sin lo mínimo para desarrollarse.

En 2020 hubo una caída de 3.4 millones de empleos por la pandemia. El régimen por su parte se vanagloria de que en todo 2021, la población ocupada en México aumentó en 4.3 millones de personas, pero no mencionan que dos terceras partes se ocuparon en el sector informal y sólo un tercio lo hizo en la economía remunerada. La recuperación ocurrió en el marco de la transición del régimen de outsourcing a contratación directa. Los empleos formales afiliados al IMSS, al cierre de diciembre 2021 se ubicaron a su nivel de febrero de 2020.

La brecha de desempleo aún es amplia, y está en niveles comparables con los registrados durante la crisis de 2009.

La población ocupada en el país aumentó en casi 456 mil personas respecto a noviembre. Sin embargo, la recuperación se explica en su totalidad por el repunte de la ocupación en la informalidad. Mientras la ocupación informal se incrementó en 737 mil personas en el último mes del año pasado, la formal se redujo en cerca de 282 mil.

Las tres categorías de desempleados suman más de 15.2 millones de personas con necesidad o deseos de trabajar y nos dan la dimensión del tamaño de la brecha laboral en el país.

Por el otro lado, 32.2 millones de personas están ocupadas en la informalidad, que representa un récord de trabajadores informales desde que hay cifras disponibles.

Todo como resultado de las políticas públicas vigentes, que han venido ahuyentando la inversión y derrumban la economía. Inversiones que nos tomó 30 años cultivar y atraer, con todo y los problemas internos de México, que no son de hoy ni pocos, hay que aclararlo. Sin embargo, tal parece que el actual régimen parece no entender que, sin inversión, no es posible crear empleos productivos con el consiguiente impacto nulo en el consumo y la reducción del salario real promedio. De esa manera, simplemente no hay cómo crecer.

“No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder”

Ronald Reagan

¡Pobre México!