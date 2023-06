Caridad y Egoísmo

Apartarse de lo que es en grado supremo,

para volverse a lo que es en menor grado;

he ahí el comienzo de la mala voluntad.

Querer encontrar las causas de estas defecciones,

dado que no son eficientes, sino deficientes, es como si

alguien quisiera ver las tinieblas u oír el silencio.

San Agustín, La Ciudad de Dios (XII,7).





Por Germán Orozco Mora





El jesuíta san Pedro Claver, misionero de Cartagena de Indias, Colombia, en el siglo XVII, lamentaba como “la pasan mejor los perros , que los esclavos negros”. Y no les hablaba de Dios a los más de 300 mil esclavos traídos de África a América; primero los curaba, les daba de comer, y después les bautizaba. Lo han inmortalizado como el “esclavo de los esclavos negros”.

Si usted dice que es judío, musulmán o cristiano. Dele una revisada a su conciencia a ver qué tipo es: laxa, perpleja, obtusa, o de plano no tiene consciencia o está atrofiada.

Informes como el del General Abelardo L. Rodríguez Gobernador del Distrito Norte de Baja California (1924), destacan como los bajacalifornianos de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, se despojaban hasta de su salario quincenal para ayudar a los damnificados de Nayarit, Michoacán o alguna entidad con catástrofes naturales, sismos, huracanes ,inundaciones.

Creo que Tijuana es de las primeras economías mexicanas, vecina del Estado más rico de Norteamérica y el mundo. Y qué pasa pues, por qué quieren cerrar el Desayunador Padre Chava de los hermanos salesianos que da alimento a personas en situación de calle en el centro de la ciudad.

En rueda de prensa en la casa de los misioneros de la Caridad, cerca a Otay; a la Madre Teresa de Calcuta un reportero le cuestionaba sobre cómo en situaciones económicas tan difíciles en el ámbito internacional (1993), de qué forma la Madre de la Caridad procedía para sostener más de 500 casas para huérfanos, hospitales, migrantes, ancianos, en todo el mundo. La Madre Teresa con sencillez respondió que Nosotros no nos guiamos, en nuestro servicio a los pobres, por las fluctuaciones del mercado internacional; nos guiamos por la Providencia de Dios que nunca nos falla”.

En la alcantarilla de la esquina del Seminario Diocesano de Tijuana, en la décima y ocampo, no tiene tapadero de hierro, tiene un cartón con madera porque al interior viven personas, a modo de un búnker urbano. Igual que los de Nueva York hasta donde bajó la Santa Madre Teresa llevando de la mano a Lady Diana, la princesa inglesa. Para mostrarle cómo viven las personas que necesitan nuestra caridad.

Desconozco si en Tijuana; pero en San Diego y Los Ángeles, hamburguesas que no se venden, van a la basura. Y así cientos de miles de toneladas de alimento en buen estado, le aplican lo que dice el Papa Francisco, vivimos en una sociedad del Descarte). Hay asociaciones como Second Harvest (segunda cosecha), y muchísimas asociaciones no gubernamentales que en Estados Unidos y en el mundo, tienen conciencia o buen corazón para que lo que es útil a otras personas sea aprovechado.

Sorprende la tesis doctoral del Escolapio Eduardo Bonnin, sobre las Políticas y ética demográfica en América Latina. Pura soberbia y egoísmo de parte de los poderosos del Norte de cada continente, donde vive el 20 % de la población, pero consumen el 80 % de los productos de la tierra. Culpando a los pobres del Sur de todos los continentes donde vive el 80 % de la población, que tiene que arreglárselas con el 20 % de los productos que dejan los consumistas y egoístas del Norte.

Canta el catalán Joan Manuel Serrat, que del Sur vienen a millones a mi, y curiosamente vienen todos hacia mi (Norte), y le dice al patrón, que Dios lo cuide y que Dios le ampare, que éstos no se han enterado , que Carlos Marx está muerto y enterrado.

Hay suficiente alimento para la humanidad, y a pesar de la generosidad internacional, hay terroristas que impiden llegar la ayuda a los pobres.

La avaricia no es un vicio del oro, sino del hombre que ama perversamente el oro, dejando a un lado la justicia, que debió ser puesta muy por encima del oro. ( San Agustín, La Ciudad de Dios, XII, VIII). Sorprende la Caridad de la gente de la frontera según narra el mismo Gobernador Abelardo Rodríguez en su Informe Administrativo del Territorio Norte de Baja California, hace un siglo. Hay que seguir siendo caritativos , amar a Dios en el necesitado.