Carta a los diputados y senadores de Morena

Estimados senadores Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar; diputados locales y federales; regidores, síndicos y alcaldes, todos emanados de Morena:

Aunque muchos de ustedes ni siquiera están afiliados al partido del prejidente López Obrador, los quiero felicitar por su labor, en el ámbito que les corresponde: su talento para humillarse frente a los caprichos presidenciales es fenomenal, digna de arrancar aplausos y lágrimas a toda la corte de Palacio Nacional.

Para desgracia del pueblo de Chihuahua, ustedes recibieron su respaldo mayoritario en las urnas y mayoritariamente los han traicionado. Han preferido estar del lado de su amado líder (no sé por convicción personal o por terror) que del lado de la gente de Chihuahua, a la que representan con indolencia y desprecio a los chihuahuenses.

Bertha y Cruz en el Senado han brillado por su ausencia en estas semanas llenas de polémica: desde el robo del agua (del cual no dijeron nada sustancial y sólo el segundo algo de circo mediático) hasta la extinción de los fideicomisos y los nuevos impuestos para encarecer el servicio de internet.

Los diputados federales de Morena no sirven ni para hacer escándalos. No son ni profetas en su tierra y mucho menos conocidos. No han hecho nada por usted: sólo perjudicarlo.

Los diputados locales aplauden como focas todo lo que diga el señor prejidente, así sea para dañar a los agricultores, que buscan ganarse el sustento día a día.

Sólo he encontrado congruencia en dos alcaldes: el de Rosales y el de Cuauhtémoc, quienes renunciaron a su militancia y se opusieron al robo del agua de López Obrador.

El caso del Yako Rodríguez es patético: se le quitó lo bravo con la curul y está más manso que una res en el matadero.

A los padres y madres de familia que votaron (desgraciadamente) por ustedes, ¿qué les van a decir cuando se encarezca la cebolla, la avena, el chile y otros cultivos de la canasta básica por su necedad de respaldar al presidente y no al productor local?

¿Con qué cara van a venir a pedir el voto (para un candidato o para su reelección) a un estudiante que esperaba con ansias las convocatorias para becas en el extranjero que desaparecerán ahora que no hay fideicomisos?

¿Qué le van a decir a las familias enteras que tendrán que pagar más por el servicio de internet en pleno semáforo rojo?





Se nota que carecen de progenitora al aplaudir el manejo de la pandemia que hacen el showman de Gatell y el prejidente: más muertos y contagiados que nunca, pero según ustedes, todo va muy bien.

Por el bien de Chihuahua: renuncien a sus puestos y pónganse del lado de la gente. El prejidente dura 6 años y su reputación toda la vida.





Piénsenlo bien.









Usted, amable, lector, recuerde esto y manténgalo en mente hasta el día de las votaciones de 2021.

