Carta de Amor

Por Mario Ramírez

Tenía cuatro años cuando te conocí, todavía ni siquiera sabía escribir mi nombre y ya te reconocía cuando te veía por las calles. Me decían muchas cosas malas sobre ti, que eras falso, mentiroso y soberbio. Quisieron hacerme dudar de mi decisión, desde el más chico hasta el más grande me presionaban para hacerme cambiar de opinión. ¿Cómo un niño puede tener tanta seguridad cuando tanta gente le dice que se está equivocando? No lo sé, pero la decisión siguió firme y empecé a caminar oficialmente a tu lado. El principio fue complicado, había que lidiar con burlas e insultos, pero eso me ayudó y me obligó a ver desde pequeño que el mundo estaba preparado para atacarte sólo porque sí, me obligaste a aprender a esquivar balas que me disparaban sin saber exactamente por qué, me obligaste a defenderme, me obligaste a madurar. La exigencia era tan continua que la práctica se convirtió en la rutina diaria. Y gracias a eso no pasó mucho tiempo para cuando los papeles se intercambiaron. Los ataques se volvieron inútiles, las balas se convirtieron en arena a medio camino y ahora el que reía era yo. Me diste seguridad y me diste mentalidad, forjaste mi actitud y mi forma de ser. Me enseñaste lo que es la autocrítica, me prohibiste ser autocomplaciente, me enseñaste a aceptar mis fracasos, me prohibiste esconderme cuando todo va mal, me regalaste un estilo de vida.





Pasaron los años y mientras más crecía más te iba queriendo y más iba entendiendo por qué los demás te odiaban tanto, la envidia era el único camino que encontraban como desahogo. Esperaba verte cada semana porque la vida nos prohibía vernos a diario. Te convertiste en mi mejor amigo, el que hace que todo lo malo se te olvide durante el rato que pasemos juntos.





Por supuesto que hemos tenido momentos difíciles, me he enojado contigo, te he gritado y te he golpeado, me has hecho enfadar y me has hecho llorar, mentiría si dijera que no es una relación tóxica. Me has provocado problemas con amigos y familia, quienes me recalcaban esa toxicidad de nuestra relación, pues cuando tenía la oportunidad de verte no importaba ninguna otra cosa, siempre te he dado prioridad en mis planes. A ellos les ha molestado cada vez pero yo no me arrepiento de ni una sola de ellas. Y aquí estoy, aquí sigo y aquí seguiré, a pesar de que nunca nadie me ha hecho tanto daño como tú, diariamente reafirmo mi decisión y me quedo aquí, porque también nunca nadie me ha hecho tan feliz.





En algo tenían razón aquellos que te juzgaron cuando era pequeño, eres el ente más soberbio que existe, eres tan soberbio que me lo has contagiado, y es que una de las cosas más importantes que me has enseñado, es que la soberbia enfocada correctamente es uno de los motivantes más poderosos que existen. He tratado de seguir tu filosofía en cada aspecto de mi vida y estoy seguro de que es una de las razones por las cuales me siento tan seguro de mi futuro, se me acabarían las palabras antes de decir lo mucho que estoy agradecido.





Tenía cuatro años cuando te conocí, ha pasado casi un cuarto de siglo desde que me llenaste el oído de promesas y proyectos, volteo hacia atrás y me llena de orgullo ver cómo has cumplido todo lo que me prometiste y como yo lo he visto todo en primera fila. Me has dado los argumentos para acabar cualquier debate en cuestión de segundos. Y lo más hermoso de todo es que tu grandeza es tan clara, que ni siquiera tengo que decir tu nombre para que todos sepan de quién estoy hablando. Que nos sigan odiando, México es tuyo y yo te quiero volver a ver a volar… y te quiero volver a ver campeón.





