Cárteles emprenden guerra de incendios forestales

--Trato privilegiado para Francisco Garduño





PUGNA.- En la región noroeste del estado de Chihuahua, la pugna entre los grupos criminales La Línea y Gente Nueva no sólo ha sembrado el pánico entre los pobladores, sino que también ha desatado una inestabilidad en el territorio. Este conflicto, marcado por enfrentamientos armados y estrategias devastadoras, ha escalado al punto de que los mismos grupos delictivos han recurrido a incendiar bosques y cerros, lo que ha obligado a la intervención de la Guardia Nacional para sofocar incendios forestales de gran magnitud.





CONTROL.- Según la Fiscalía General del Estado, en los últimos días la presencia de comandos armados se ha intensificado. La Línea busca recuperar el control de una región estratégica dominada durante años por su grupo rival. Esta zona, además de ser un enclave natural de alta riqueza por sus recursos forestales y minerales, se encuentra en un punto clave que facilita el acceso a estados vecinos como Sonora y a la frontera con los Estados Unidos, lo que incrementa su valor geopolítico para las organizaciones criminales.





LÍDER.- El liderazgo de Gente Nueva sufrió un cambio significativo tras la captura de Francisco A.M., alias el Jaguar, en 2021, dejando a su hijo Jesús Omar, conocido como el Puma, al mando de la organización. Sin embargo, la presión de La Línea y su aliado, el Nuevo Cártel de Juárez, ha ido en aumento, con tácticas que incluyen incendiar áreas naturales para desmantelar campamentos y eliminar a pistoleros rivales ocultos en los montes.





CRISIS.- Estas acciones, lejos de limitarse al conflicto armado, han derivado en una crisis ambiental con incendios forestales fuera de control agravan aún más la situación de los habitantes. Este conflicto no es nuevo, pero la escalada de violencia, sumada a la afectación ambiental, ilustra el profundo impacto de las luchas territoriales en una región que, pese a su riqueza natural, permanece asediada por el crimen organizado.





***





ELECCIÓN.- Hoy arranca la elección extraordinaria en Ocampo y Belisario Domínguez, un proceso que debiera ser una fiesta democrática, pero que en la práctica está ensombrecido por el miedo y la incertidumbre. Diversos habitantes del municipio denuncian la ausencia de las condiciones mínimas de seguridad prometidas, lo que deja a la población en una posición vulnerable frente a las amenazas y presiones de actores externos y delictivos.





SEGURIDAD.- Desde hace semanas, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguraron que se implementaría un blindaje para garantizar que los ciudadanos pudieran acudir a las urnas sin temor. Sin embargo, las denuncias indican que estas medidas han sido insuficientes o inexistentes, pues comerciantes y residentes aseguran que el miedo a represalias, incluidas extorsiones y amenazas de violencia, domina el ambiente electoral.





SEÑALAMIENTOS.- A esto se suma el señalamiento hacia el equipo de uno de los candidatos, estarían ejerciendo presiones directas para coaccionar el voto en favor de su proyecto político.





SOLICITUD.- Por otro lado, las acusaciones de que los gobiernos no han sido suficientes para garantizar la seguridad del proceso, a pesar de las reiteradas solicitudes de la comunidad, alimentan un sentimiento de abandono, aunado a los reportes de inseguridad que previamente ya se habían registrado en Ocampo durante el pasado proceso electoral, donde un grupo armado robó varias casillas.





***





TRASLADO.- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ya no tendrá que desplazarse hasta Ciudad Juárez para cumplir con su obligación de firma quincenal ante los juzgados federales. Un juez federal accedió a su solicitud de trasladar este trámite al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.





CASO.- Garduño fue vinculado a proceso en abril de 2023 por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras la tragedia que cobró la vida de 40 migrantes calcinados en una celda bajo llave del INM. Este caso, uno de los episodios más trágicos y cuestionados de la gestión migratoria en México, puso en evidencia serias irregularidades en la institución.





PROTECCIÓN.- Según abogados de la Fundación para la Justicia, quienes representan a las víctimas y sus familias, Garduño no solo debió ser destituido, sino también encarcelado. Sin embargo, “la maquinaria del régimen” habría intervenido para protegerlo, un hecho que no sorprende si se considera su cercana relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.





RECURSO.- Este reciente cambio de sede para la firma no sólo reduce las molestias logísticas para el exfuncionario, sino que también refleja un trato privilegiado. Garduño ya no tendrá que viajar a la frontera, lo que elimina la necesidad de justificar viáticos que, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, ascendieron a 81 millones de pesos entre 2023 y noviembre de 2024. Estos recursos fueron etiquetados como “Pasajes Aéreos Nacionales” y “Viáticos Nacionales” para el cumplimiento de funciones oficiales.





INDULGENCIA.- La decisión del juez se da en un contexto político peculiar. Garduño ya no cuenta con el respaldo del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien optó por no ratificarlo en el cargo, lo que podría interpretarse como un alejamiento político estratégico. No obstante, el traslado de la firma parece un último gesto de indulgencia hacia un exfuncionario cuyo caso sigue siendo emblemático de las tensiones entre justicia, poder y responsabilidad pública en México.