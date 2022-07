Cartucheras al cañón… Cd. Juárez deprimente

27-julio-2022





Ernesto Visconti Elizalde

“Es triste ver a mi tierra, sucia, pobre y descuidada; requiere ser remozada y no de suerte ‘tan perra’.”

Soy oriundo de Cd. Juárez, pero desde muy niño mis padres vinieron a residir en Cd. Chihuahua. Aún tengo familia allá; y mucha más en El Paso, Texas; -“Caraxus que lexus”, diría un buen amigo. Yo asisto con regularidad, pero desde antes de la pandemia no había regresado. Y no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero por mi tamaño y corpulencia requiero de las tallas de El Paso; excepto zapatos, calcetines y calzoncillos. Pues así las cosas, luego de tres años mi mujer y yo nos encontramos con que el Puente Libre que desemboca en la Paisano, seguía en el mismo lugar, pero su vía de regreso ya no es la misma; y de ello pudimos darnos cuenta el domingo próximo pasado por la tarde. A los genios de la ingeniería vial se les ocurrió eliminar ese retorno, al que hoy sólo se puede acceder por el Free Way. ¿Cuál Free Way? Había muchos a la vista y ninguna indicación pertinente. O bien, dirigirse a la zona centro y salir por el Puente Santa Fe, siguiendo la calle Stanton. Cosa que hicimos. Por supuesto hubo que pagar 3.5 dólares o 80 pesos mexicanos. Al pasar el puente ya en México, unas barreras de contención nos desviaron hacia el lado derecho, y de ahí a un raro y pequeño espacio que desemboca en una estrecha calle; para terminar en una zona de rúas angostas, y sucias en extremo; mucha gente deambulando; camiones urbanos dificultando la circulación y perros, talleres y estacionamientos. No era la Ave. Juárez que yo conocía; aquélla sin duda sigue siendo la vía de acceso a El Paso, pero la salida la han desviado hacia la calle Mariscal, famosa en el tiempo como un área de prostitución y vicio. Y ninguna indicación de cómo salir de ahí; ni de qué dirección tomar para seguir a Chihuahua. Aquello semeja el ombligo del chamuco.

Preguntando y gracias a una piadosa señora, encontramos el Eje Vial Juan Gabriel –en nuestra vida lo habíamos visto-. Lo seguimos por kilómetros, paralelo a las vías del tren; calles y taludes llenos de basura, piedras y un pésimo pavimento. ¿Cómo podemos ofrecerle al turismo esta vista del México que los recibe? Es deprimente; ni una sola cuadrilla de limpieza; y no lo atribuimos a la negligencia de la nueva administración política; pues en un año difícilmente se pueden corregir tantas anomalías; pero ni la clase política ni el sector privado y federal hacen nada por corregir las cosas. Después de dos horas desde nuestra inicial frustración en la Ave. Paisano, hasta el Hemiciclo a Toribio Ortega no acabábamos de salir. Cinco kilómetros más y nos dimos cuenta que íbamos errados; y efectivamente íbamos hacia Casas Grandes. ¿Anuncios o señalamientos?, ninguno. Preguntando regresamos, hasta encontrar la salida a Chihuahua. “Cd. Juárez es un enorme basurero”; y una muestra evidente de anárquica, precaria y vergonzante fisonomía urbana.

Urge remodelar la entrada a México, por el Puente Santa Fe. ¿Quién tuviera autoridad, para hacerlo? Es tarea de romanos.