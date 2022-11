Cartucheras al cañón… | Cultura, partidos y corrupción

22-nov.- 2022



Por: Ernesto Visconti Elizalde





“Aprovechan la ocasión, para agenciarse ‘unos fierros’… los gobiernos chapuceros, con una teatral función”.

¿Una golondrina de cuarenta y cinco millones de pesos –incluyendo los gastos de promoción nacional-? Realmente es mucho dinero, según afirma y demuestra el señor Antonio Piñón, en su programa “Punto ‘G’ de la Política”, con tribuna digital; y que la sección “Ráfagas” de El Heraldo digital, del 16 de noviembre del presente, refirió como el gasto de los gobiernos estatal y municipal, en los medios de radio, prensa y televisión local y nacional, para promoverse con un alto costo para el erario; razón que nos hace comprender el ánimo puntual de hacer saber a toda costa, las acciones de ambos gobiernos en el nivel nacional, como una estrategia partidaria que deja de lado el déficit de las finanzas públicas, con tal de publicitarse como los “mejores gobernantes”. Marco Bonilla llevaba una limpia trayectoria, que hoy se empaña con este “absurdo cultural”, desmedido, flagrante y a todas luces criticable; otras acciones similares, lo marcarán definitivamente en su perjuicio; como le pasó a la Sra. Campos.

Da la impresión que Maru no acierta a entender que ganó la elección a la gubernatura en una situación coyuntural, por la desavenencia interna de Morena; y no por su gran popularidad y acreditada fuerza pública. Es evidente que realmente cree que será designada como candidata presidencial, pese a estar apenas en la tercera parte de su gestión pública, y tener circunstancias negativas –pasadas y presentes- como la de hoy con “La Golondrina”. Lo que me hace recordar aquel poema de Antonio Plaza, titulado “Cometas Políticos”, que refiere: “Decía Severo angustiado: Escriban por piedad; al mundo avisen; que ese hombre es ignorante y ordinario; que se robó los fondos del erario; y tiene cola inmensa que le pisen. –Comprenderás que en medio de esta bola, los seres don Severo y los cometas, para elevarse necesitan cola”. Sic. Fracción del poema, de 1870. Siempre he considerado que las expresiones culturales que son apolíticas deben ser respetadas por tirios y troyanos; y no castigadas con la discriminación del artista, por su filiación política contraria al partido en el poder; y en cualquiera de los tres niveles de gobierno; esta sujeción de la expresión cultural, al partido en turno, lesiona con mucho a la sociedad, a la creatividad, a la libertad cultural y a los derechos humanos. Estos cartabones culturales de por sí ya perjudicados, debido a que generalmente residen en personas o grupos de la diversidad de género, los que también son discriminatorios con los artistas que no simpaticen con ellos o sus movimientos; lo que restringe en mucho el ámbito creador de los artistas. La administración de los fondos económicos del estado para incentivar todas las disciplinas artísticas deben ser vigilados y dotados, por un “Consejo de Equidad”, conformado por personas éticas, de todas las corrientes partidistas; que aseguren no haya “moches” en el otorgamiento de esos recursos; y eviten procesos absolutistas como el de “La Golondrina”, sólo para enriquecer y vestir al gobernante en turno. Otros temas y poemas ‘Facebook’ Ernesto Visconti