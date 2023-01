10- enero- 2023





Ernesto Visconti Elizalde

“Es laxa ‘la Democracia’; con sus débiles correas. Será mejor, y hace gracia… si apretando no chorrea”

Continuando con el asunto de seguridad nacional, que abordamos la semana pasada… el Estado mexicano desplegó acertados operativos, que dieron inmediatos frutos, en cuanto al inicio de recuperación de reos de Cd. Juárez, y de pasados operativos suspendidos, en aras de una evaluación misericorde de AMLO, respecto, al peligro de daño a la población civil. Pudimos ver que cuando el Estado se decide, tiene una fuerza superior en mucho, a todos los cárteles nacionales juntos. La pregunta se hace obligada… ¿Entonces, por qué teniendo esa capacidad y fuerza, actúa sólo de vez en cuando y no permanentemente? O preguntado de otra manera ¿por qué debilita o destruye a uno, o a algunos cárteles y no a todos? Sin duda las respuestas de las diversas autoridades serían muy distintas, con diferentes enfoques; pero la del pueblo es clara… genera tantos ingresos a la nación la actividad productiva de narcóticos y su exportación, que privaríamos a grandes operarios insertos en la política nacional como a los grupos delictivos de su tajada de pastel. El ingreso económico es similar o mayor, a los ingresos que los mexicanos que laboran en el extranjero envían a sus familiares en México; una derrama económica que ha mantenido más o menos el país a flote, a pesar de los mega robos de los oligarcas y políticos mexicanos; industrias sin chimeneas, sin obligaciones fiscales ni laborales y de inversión mínima respecto a la ganancia. ¿Será verdad esta apreciación del colectivo popular que juzga que cuando el Estado quiere… puede; pero cuando no quiere, deja que se llene de incontables “cartelitos”, que llegan a disputarle supremacía, a las autoridades del Estado y sus instituciones. Ahora mismo, se dice: que el Estado trata de suprimir al cártel del Chapo Guzmán, para fortalecer a otros. Estos asuntos los ciudadanos comunes no los entendemos por complejos, pero advertimos que en algo se fundamenta la voz popular. Sabemos que si caen diez cárteles de la droga, lo sustituirán de inmediato otras diez, o quince nuevos; esto es que no podremos extinguir la criminalidad, pero sí debilitarla a tal grado, que no represente un peligro para la seguridad nacional, el orden público, la dinámica político-electoral y en su conjunto la paz social. Requerimos de una constante lucha de los órganos de seguridad nacional, decidida y permanente; y no una “lucha aparente”, para tener engañada a la sociedad. “Maiceada”, le dicen; o “atoleada con el dedo”. Lo que no concebimos es que haya tanta corrupción, ni que tantos respetables ciudadanos, actúen con doble moral y sean en apariencia responsables funcionarios y narco delincuentes de cuello blanco a su vez. Otros temas, poemas y opiniones en ‘Facebook’ Ernesto Visconti.