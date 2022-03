“Cual plaga devoradora, que arrasa y merma cultivos, las feministas ¡Dios vivo!, son fauna depredadora”.

Pensamos que no iba a suceder y el mismo día 8 de marzo lo pudimos comprobar… otra vez la manifestación feminista en la ciudad de Chihuahua, fue un acto vandálico propio de hordas sin criterio ni respeto, exigiendo se les autorice hasta actos criminales como el “derecho al aborto” y utopías como aquellas de que no se cometan feminicidios, asunto imposible de evitar, pues casi siempre es provocado por la propia víctima, y por mano de su pareja sentimental; son homicidios que no previenen las penas jurídicas. Está demostrado que al homicidio imprudencial como tal no lo detiene una penalidad; y en el homicidio pasional, no es óbice una penalidad ante un individuo ofuscado; y en el homicidio intencional, el acto obedece a una decisión tomada, sin importar la penalidad jurídica del mismo. La penalidad sólo puede prevenir y atemperar, cuando el individuo tiene la oportunidad de dimensionar el acto y sus consecuencias. ¿Cuál es entonces la razón de exigir con marchas depredadoras, sin respeto ni buen juicio, pedimentos que ninguna autoridad podrá evitar?, pues los desencuentros de ambos sexos en materia pasional no se dan por misoginia, son por celos o por ofuscación momentánea de una pareja, donde el más fuerte termina sometiendo al más débil. Esto ha pasado desde los inicios de la humanidad y seguirá pasando; únicamente que se aislaran las mujeres; solas en un piélago y no permitieron el ingreso de hombres, podría realizarse la utopía. ¿Qué se haga justicia? Por supuesto, que se haga, en todo homicidio. En cuanto a evitar el acoso sexual en la UACh… el acoso sexual en cualquier parte se puede paliar, pero no evitar por decreto. Y finalmente el rechazo al patriarcado, es asunto de cada pareja; en mi familia yo instituí un patriarcado y a lo largo de los años hay un flagrante matriarcado en mi hogar y en casi todos los que conozco, pedir su abolición más que estúpido… es demencial.

¿Quién mueve y promueve estas marchas?, las que lejos de resolver nada, vandalizan con pintas y fracturas de vidrios.

A “El Heraldo” y al Palacio de Gobierno los agredieron con saña. ¿Quién paga la organización de estos eventos; la pintura, las mantas y letreros, y a los mercenarios que disfrazados de mujeres actúan con salvajismo inaudito? ¿Partidos políticos contrarios al régimen en el gobierno local, o sabotaje internacional para dividir a México?, USA gusta mucho de estos efectos, pues la “Reforma energética” y otras defensas del gobierno mexicano los lesiona mayormente. Sea como sea, Marco Bonilla y Maru Campos, lejos de evitar y detener dichas agresiones, las propician, al dejar hacer y deshacer con toda impunidad; ya sólo falta que les den medallas y diplomas honoríficos a las líderes de marras; pues los tres poderes los detentan mujeres permisivas y corresponsables delincuenciales, de las arbitrarias y absurdas manifestantes.

Piden que no haya feminicidios y a su vez… que les permitan cometer infanticidios. ¡Cuánta iniquidad, soberbia y cinismo!