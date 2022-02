Cartucheras al cañón | Gobierno del Estado… inflacionario

“Contribuye a la inflación, el Gbierno del Rstado; y aumenta con desenfado todo impuesto a imposición”

Es curioso cómo tanto candidato “honesto” al Gobierno del Estado luchó con denuedo; a sabiendas que las arcas gubernamentales estaban quebradas y el gobierno con un pasivo descomunal. Sin embargo la lucha política fue exhaustiva; situación que nos hizo creer que la candidata triunfadora tendría la fórmula restauradora; y resultó que la fórmula era elevar los impuestos y aumentar la inflación; aparte de buscar préstamos a corto y largo plazo. ¿Y para esto tanta lucha y tanto apoyo ciudadano? Por ello, los que votaron por la fórmula electoral hoy en el gobierno no deben quejarse. Me quejo yo, que no voté por ella. Y es que replaquear y hasta pedir limosna son situaciones que auxilian a la recaudación y afectan al pueblo ocasional y moderadamente, pero elevar las cuotas de peaje en las carreteras del estado eso sí son “tiznaderas”, es un impuesto definitivo e inflacionario que se reflejará en todos los costos de transportistas, cuotas de pasaje y mercancías, etc. Un 10% de aumento en los costos de peaje, que no bajará; no como los costos del limón o los productos que fluctúan en precios de acuerdo a la producción, oferta y demanda. El impuesto al peaje es definitivo e inflacionario. Qué buena fórmula del Gobierno del Estado… incrementar impuestos y solicitar créditos que aumentarán el pasivo estatal, para poder gobernar. Por cierto, Chihuahua no les dejará muchas ganancias a los políticos deshonestos, sólo que consigan créditos millonarios para poder hacer obra; la obra pública deja enormes ganancias a los políticos deshonestos –los moches-. Así que si advierten que ese tipo de políticos buscan realizar obras millonarias, piensen mal; buscan además medrar a costa de nuestros bolsillos. El pueblo rechaza el replaqueo recaudatorio, el incremento al derecho al alumbrado público DAP, al Predial, a la revalidación vehicular y a las casetas de peaje.

Extrañamente elementos de esta administración refieren que los 6000 millones de pesos que la administración Duarte distrajo en el contubernio nacional denominado “Operación Zafiro” no tiene culpables de peculado en el estado; y hasta creo que le andan echando la culpa a Javier Corral, exgobernador; cómo deforman los hechos y las cosas.

Y ahora exigen le devuelvan al Sr. Duarte sus ranchos, casas y demás inmuebles, producto de peculados más antiguos que pasaron sin denuncias ni juicios; y por tanto son “patrimonios legítimos”. Nada me sorprendería que mañana o pasado detengan a Javier Corral como autor del vergonzoso peculado “Operación Zafiro”.

Muy lejos estamos de que el Gobierno del Estado salve a la institución Pensiones Civiles del Estado, de la que dependemos tantos trabajadores y ex trabajadores del Estado.

Me acaban de avisar que la oftalmóloga que me está dando tratamiento de fotocoagulación en ambos ojos no ha recontratado, con los exiguos pagos de Pensiones; y que si deseo terminar el tratamiento debo pagarlo; así lo haré, ¿pero cuántos más podrán hacerlo? Y así, de pronto y a medio tratamiento.