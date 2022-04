Cartucheras al cañón… La abstención es anuencia

“Si la abstención da sentencia, AMLO recibió en apoyo, y mi afirmación no es rollo, de todo el padrón… anuencia”.

Si analiza usted el asunto, AMLO consiguió la anuencia del 99% del padrón electoral de México y el voto decidido y activo de 17 millones de compatriotas.

La consulta entonces para revocación de mandato ¡fue un éxito para que AMLO siga!, aunque como dicen algunos simplones, se hayan quedado sin medicamentos los niños de México, y sin estancias infantiles tan necesarias, para que mediante fideicomisos chapuceros, se engorden los bolsillos de tanto paria simulador pseudofilantropista; por supuesto del nivel cupular económico; los mortales comunes y corrientes jamás alcanzaremos esos jugosos encargos.

Lo único que debemos lamentar es quién continuará la labor política y logística de AMLO, al término de su mandato; ¿dónde conseguimos una persona íntegra para que termine de reencauzar a México? ¿Quién puede embridar al caballo nacional, para que no caiga en las manos de los prianistas reaccionarios y globalizadores; quién? ¿Deberíamos constituir una dictadura? Por supuesto que no; esto lo digo para acalambrar a dos o tres “gilipollas” -como los llaman los iberos- que no duermen pensando que una dictadura se avecina y les arrebataría su virginidad social. ¡Despreocúpense!, muchos pro AMLO nos opondríamos a cualquier intento de dictadura. Ya pueden ustedes ir a jugar al golf sin ninguna preocupación. Fue un enorme triunfo validado por el sector opositor de la 4T; y por los simpatizantes omisos, que sabían que su ausencia en un acto de revocación de mandato era de tácita anuencia, lo que no pudieron dimensionar los opositores. Probablemente no nos toque vivir otro acto de revocación de mandato, de ningún gobernante en turno de cualquiera de los tres niveles; solamente un gobierno austero, nacionalizador y honesto puede hacerlo; y como le sucedió a Diógenes, es difícil encontrar un justo; al que no lo deslumbre ni el poder ni el dinero.

Curiosamente la oposición chilla como plañidera, acusando a Morena, que manipuló “acarreados”; los prianistas campeones en el “acarreo” electoral, acusando al partido en el poder de utilizar sus ancestrales prácticas electorales; porque Morena tiene tres o cuatro años y el Prian ochocientos ochenta y tantos años de “acarreos”, “mapacheos”, “urnas embarazadas”, “ruletas” y no recuerdo qué tanta mañosada electoral más.

“Lo cáido, cáido”; no se envenenen sus tiernas almas, haciendo corajes y berrinches inútiles; sean congruentes ante sus hijos y ayuden a AMLO, a caminar satisfactoriamente el trecho que falta; nacionalicemos la energía eléctrica y la industria petrolera; falta renacionalizar los ferrocarriles con sus estaciones y vías; recuperar la banca y nacionalizarla, y cada uno de los ejes prioritarios que deben ser giros de acción del Estado. El proyecto capitalista debe privar en todos los demás ámbitos comerciales, a excepción de los rubros prioritarios gubernamentales. Por una patria libre y soberana.