Cartucheras al cañón… | La temible supremacía homosexual

25-abril-2023

Ernesto Visconti Elizalde

“Se empoderó sin consulta, al arbitrio de los gringos; y como cosa del pingo…lo abyecto excelso resulta”.

Es posible que usted no lo sepa, pero ¿en verdad conoce el origen de la temible supremacía homosexual, del mundo occidental? Hace aproximadamente quince lustros, la hoy ‘corriente neo-globalizadora’ originada y promovida por grupos políticos de activistas norteamericanos, identificados con el partido Demócrata, los que se auto designaron como la “izquierda progresista de USA”, iniciaron una ofensiva internacional, que para el 2005 impactaría al mundo occidental; siendo auspiciada por los grandes magnates anglos, en pro de dos aspectos fundamentales: 1) La comunidad lésbico –gay, con inclusión en todos y las más diversas parafilias y 2) la lucha extrema feminista y proabortiva; en un intento de escindir la relación natural de la familia, enfrentando a la mujer con el hombre; y procurando el aborto, con una supuesta idea de emancipación femenina, cuyo fin verdadero, era la disminución de la tasa de natalidad mundial; además de promover las relaciones homosexuales entre los individuos, con el mismo fin… disminuir la población del orbe. En el caso de la comunidad LGTB y más, incluía a los homosexuales masculinos y femeninos; transexuales; bisexuales y parafilias poco comunes y hasta delictivas como la paidofilia, la zoofilia y otros padecimientos psiquiátricos, obligándose a desconocer estos padecimientos como tales, y redefiniéndolos como conductas normales; incluyéndolas de manera arbitraria dentro de los derechos humanos para su respaldo; y obligando a los países bajo su hegemonía económica y militar, como sucedió en casi toda América Latina, Europa y otras comunidades del mundo – a reconocer tales derechos en sus constituciones- como en el caso de México, donde la Constitución concilia a la “Ideología de Género”, con la moral y las buenas costumbres. ¿Cómo se aviene un absurdo; cómo se concilia la diversidad sexual y su no discriminación con la moral y las buenas costumbres? O protegemos una, o protegemos las otras; pero no podemos pretender aspirar a las dos opciones al mismo tiempo; esto es: ser amorales y proteger la moral. La moral y las buenas costumbres, no son permisivas de las oligofrenias sexuales. Ni la Ley, ni la Constitución, ni la Suprema Corte de Justicia, pueden impedir, negar o desconocer, nuestro derecho a la “Discriminación Moral y Conductual” en su acepción de distinguir y no en la de subestimar, aspecto que prevé la misma Ley de los Derechos Humanos de la ONU, en su artículo 30, cuando pondera el derecho a la libertad de expresión, de manera irrestricta.

No permitamos entonces, que los grupos en cuestión, agredan nuestra dignidad de familia heterosexual, y la moral pública; e intenten subvertir el orden social de la familia tradicional, por los planes reductivistas de las hegemonías políticas occidentales, potencias extranjeras preocupadas por conservar su status, conflictuando nuestras sociedades con la anuencia obligada de las autoridades nacionales; las que aceptando la imposición , se han comprometido con el abyecto plan internacional, sometiéndonos a la descomposición social. Somos la mayoría, protejamos a las nuevas generaciones.

