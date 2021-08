Cartucheras al cañón… La triste situación de Morena 

Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Es triste la situación, que priva actualmente en Morena; ¡partido no es!, y es sin pena…fachada y simulación”.

A todo Chihuahua, sorprendió la decisión obcecada de Andrés Manuel López Obrador, al designar de nuevo a Juan Carlos Loera a la Delegación de Bienestar en nuestro estado. Y no como corresponde en política –a un candidato perdedor- enviarlo a Chiapas, Tabasco o Baja California, no, nos lo volvió a imponer; sin duda para hacerlo senador y de nuevo contendiente a la gubernatura, en próximas elecciones.

Y ahí se rompió algo; yo soy seguidor de Andrés Manuel, por su permanente y acertada lucha contra la ingente corrupción; pero aquí algo se evidenció; mientras muchos de sus seguidores pensábamos que en el caso de Morena y sus candidatos, lo tenían engañado; resultó que siempre estuvo enterado de las candidaturas externas; de la discriminación a las exiguas bases chihuahuenses; y de la disfuncionalidad del partido Morena: sin cuadros básicos, sin presidentes municipales del mismo; sólo con un presidente estatal todólogo, que mantiene “el tinglado”, para poder imponer en tiempos electorales a quienes designen desde México.

Fue una impactante revelación… mi líder es copartícipe de la situación de Morena Chihuahua, y de todos los estados. Es una gran desilusión que nos demostró que Carlos Loera, es un “ahijado” del presidente de quien es protegido a ultranza. Uno de los hombres fuertes del presidente. Y yo me decía… si el partido no se renueva y estructura debidamente dejaré de ser militante de él; pues el mismo, solo obedece a personajes como la Sra. Bertha Lujan y hoy a Loera; un partido donde los lugares de participación los otorgan los líderes y no la asamblea –que no existe, ni permiten que exista- ni la militancia. Con la sola declaración de López Obrador, muchos nos sentimos alertados y excluidos; seguiré apoyando a AMLO en su lucha anticorrupción nacional, pero he terminado ya con el “partido fachada” Morena y sus líderes espurios y antidemocráticos. Que sigan dando atole con el dedo a los más ingenuos. Y miren que tiene buenos ingresos que benefician a no más de una veintena de los servidores locales, único andamiaje del “aparente partido”.

En cuanto a Loera, los corrillos citadinos propalan teorías de su cercanía con AMLO; sin concretar una respuesta más o menos aceptable; en donde privan fantasías e infundios aventurados. Como sea, la realidad es que tiene el apoyo total del presidente de la República, y es mejor no meterse con él, o nos aplasta. Paz, paz, “arredo valle”; y en este tenor que hagan de Morena un papalote y lo echen a volar; perdimos miserablemente nuestro tiempo los que creímos en él; fuimos ingenuos; los niveles de ostracismo y secrecía nos superan.