Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Calaveras mexicanas, de tradicional motivo, te harán temblar el ombligo, si a la Parca le dan ganas”.

Dicen que los mexicanos somos irreverentes ante la muerte; quizá la generadora de esta opinión sea nuestra ancestral costumbre de hacer las calaveras literarias o rimadas.

Su origen se reporta hacia 1792, con la obra de Fray Joaquín Bolaños, “La portentosa vida de la muerte”, donde se alterna lo solemne con lo chusco, lo trágico y lo cómico, lo terrible y lo grotesco; el texto trata a la muerte “con gracejo”, y el hablar al estilo coloquial y con la forma del vulgo.

Inició con epitafios chuscos como aquél: “Aquí yaces y haces bien, tú descansas yo también”. Y a propósito de esto. Yo ya tengo el mío, que espero pongan mis hijos donde descansen mis restos: “Y ha de decir mi epitafio, por cierto en forma indiscreta, con caracteres muy claros y escrito en gótica letra: aquí descansa, aquí yace, en forma casta y honesta, el que habiendo fornicado hoy por su estado, non peca”. La placa ya está grabada. Pero continuemos…

A mediados del siglo XIX harían su aparición las calaveras; en 1849, el periódico crítico de nombre “El Socialista”, de Guadalajara, Jalisco, es un referente del género. Junto a ella aparecería la caricatura política alusiva, que a través de una sátira y crítica social gráfica conseguía denunciar las injusticias y ridiculizar a las figuras políticas nacionales.

Así la calavera literaria se convirtió en el vehículo para que el pueblo, utilizando el verso y aprovechando la ocasión del día de difuntos, exhiba, satirice y sepulte a los personajes políticos y sociales que le merecen ese trato; sin que los aludidos puedan “cabrearse”. Aunque a sus seguidores les dé diarrea. La calavera no se exige con metro, ritmo y rima perfecta; y debe ser cáustica, punzante y grosera -sin llegar al exceso que la urbanidad y los medios permitan-. Si no hay sátira ni lenguaje irrespetuoso, entonces no es calavera; y serán remedos o calaveritas de dulce, infantiles o ingenuas.

Cuando yo era niño había en Chihuahua un periódico que podríamos denominar “libelo”, titulado “La Jeringa”, y para el Día de Muertos agotaba la edición; el público disputaba por un ejemplar crítico de toda autoridad y personaje, y de indiscreción sutil o de grosera agudeza. Y en el hogar disfrutábamos de veras, aquellas genuinas calaveras. Ejemplificaré aquí con dos cuartetas iniciales de una calavera actual por demás moderada:

“Expresó Maru inconsciente, con frase que lleva pico: que aquí le rompe el hocico,

hasta al señor presidente”.

“Llegó ‘a luego’ el presupuesto, rebajado de tal modo, que a los chihuahuenses todos, nos desgració por supuesto”.

El desenlace y más, los invito a leerlo en mis calaveras en “Facebook Ernesto Visconti”.