Cartucheras al cañón…         

“Una Comisión Bancaria, permite abuso; y relato: Todo banco sin recato, roba en forma extraordinaria”.

Si deseamos hablar del “México corrupto”, la mejor y mayor ilustración la tenemos en la operación de la banca nacional -90% banca extranjera-, ésta, entrega y ha entregado… abultados dividendos al SAT y a los funcionarios políticos nacionales mayormente corruptos, para operar con la anuencia y bendición de la Comisión Nacional Bancaria, supremo órgano de regulación bancaria en México. Lejos quedaron ya, los tiempos en que los ahorradores tenían derecho al 10% o más de interés por sus ahorros a plazo fijo. En el presente sólo el dinero de la banca tiene valor reconocido, el de los particulares no vale relativamente nada. Esto es, si usted dispone o logra disponer de un ahorro de $100,000°° pesos, y los deja en una “Cuenta de Inversión” -de disposición rápida-, el banco le pagará el 0.08% mensual, ni siquiera el 1% anual. Pero si usted lo invierte a plazo fijo de un año, recibirá un promedio de 3.35% anual, esto es ganará $3,350°° pesos anuales, menos el I.S.R., Impuesto Sobre la Renta.

Y si usted tiene la suerte de recibir la oferta bancaria de un “crédito blando”, por cien mil pesos, solamente tendrá que pagar el 20% de interés, esto es 20,000°° pesos de rédito.

Pero ésta que señalo es una gran oferta, pues la tasa generalmente anda en un 35 a 40% anual. No se diga si el capital es de tarjeta de crédito, el interés mensual variará: a mí, la tarjeta “Free” de “Banca Serfin”, me genera un interés de 59.61% anual y la tarjeta “Cero” de banca HSBC me genera un interés de 68% anual; inmoral y hasta obsceno; Dios me agarre confesado si no cubro a tiempo el adeudo. El dinero del banco cuesta mucho, el dinero del ahorrador vale prácticamente “nada”. Está bien que la banca gane dinero, pero en la misma proporción lo debía ganar el ahorrador; y además el límite de ganancia bancaria no debía exceder el 20% de interés anual; y el de los ahorradores igual.

¿Por qué el Estado, permite este gran latrocinio bancario?, paraíso de la banca extranjera, que cobra cargos de interés mayores a las que aplica en su país de origen.

Sin duda por su colusión con el Estado. Si usted desea ganar con su dinero altos porcentajes, de hasta el 50 o 100%, las casas bursátiles aceptan el capital a invertir, a muy largo plazo y a partir de ocho millones de pesos como mínimo. ¿“Pos” cuándo voy a juntar los ocho millones? Sólo podrán pues recibir dividendos pecuniarios los medianos y grandes capitalistas y los bancos. El pueblo ni con dinero en la mano ese privilegio tenemos. Ojalá AMLO llegue a hacer algo al respecto. Que actúe como en el caso de los Afore, y que le ponga límite a la especulación bancaria. Nos roban sin freno ni compasión; y ya lo aceptamos como algo normal.