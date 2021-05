Cartucheras al cañón… Morena traicionó a AMLO

“En Chihuahua el tal Loera, y el ‘genio’ Mario Delgado, traicionaron señalado, a Andrés Manuel, quién creyera”.

EL FRENTE ESTATAL DE OPOSICIÓN A MORENA 2021 –FEOM- hacemos de conocimiento público:

Los que somos seguidores de Andrés Manuel López Obrador –nuestro líder traicionado por Morena– antes de ser sumisas y confundidas ovejas de un “desleal y entreguista candidato”… refrendamos nuestro rechazo al conspirador Juan Carlos Loera y su espuria y parásita fórmula electoral; la que confía su triunfo en las prestaciones que otorga la 4T, y en las que ellos nada aportaron y hoy suplantan como propias.

¡Rechazamos sus plagiadas y cínicas candidaturas! Las que en su derrota demostrarán a las dirigencias de Morena que no deberán volver a burlar ni traicionar a las bases; pues el éxito electoral sólo depende de la anuencia y respeto que se tenga para con ellas.

“La derrota que educa fortalece”.

Y son tan dobles y audaces estos individuos, que su líder Loera declara estar en contra y ser distinto, al PRI y al PAN; y conformó su equipo y fórmula electoral con viciados candidatos del PRI y del PAN, que se hicieron “morenos” en el momento de “arreglarse” con Loera. Discriminando y vejando a los morenistas fundadores; ¿entienden ustedes eso? Loera infiltró a Morena, razón por la que no deben llegar a triunfar, pues aseguran la futura destrucción de la 4T.

Marco Adán Quezada es un ejemplo de “audacia”, esto es… atrevido, osado; pero la audacia como la astucia, no son virtudes sino vicios -según el Diccionario de Valores, Virtudes y Vicios- porque éstas buscan para conseguir un fin, utilizar medios que no son buenos, sino fingidos y aparentes; son vicios contrarios a la prudencia y a la fortaleza. Aparte pues de negligente y todo lo que las redes refieren de Quezada, fui testigo de cómo públicamente en un acto en Palacio de Gobierno, Quezada exaltó la personalidad del delincuente César Duarte, diciéndole: -“Sr. Gobernador, usted es tan audaz como Francisco Villa”. Esto en busca por supuesto del apoyo para alcanzar otro escalón político. Quezada secundó la iniciativa de Duarte para mover el Mausoleo de Villa. Ese advenedizo es el candidato a la presidencia; candidatura obtenida por arreglo con Loera; y no por derecho de militancia partidista. ¿Y tú, eres igual de audaz, o eres honorable? Cuida tu voto.

“Los políticos insustituibles, como los pañales deben cambiarse y no volver a usarse, por las mismas razones que los pañales; pues terminan todos zurrados”. Deseando siempre vivir del presupuesto. Esa clase son inútiles rémoras sociales.