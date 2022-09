Cartucheras al cañón…     

Por: Ernesto Visconti Elizalde

“La degradación actual, busca acabar con nonatos; y a los ancianos hay datos, busca exterminar igual”.

De qué hablo: de la corriente desestabilizadora promovida por los oligarcas de USA, Gran Bretaña, y otros países del mundo occidental denominados globalizadores o neoliberales, que pretenden subvertir el orden mundial para frenar la explosión demográfica; utilizando los métodos más aberrantes, tales como: el derecho al aborto –que jamás podrá existir como tal- la diversidad sexual; el agotamiento de la “patria potestad” para sustituirla por una “potestad de Estado”; el agotamiento de la familia tradicional; la promiscuidad sexual como forma adecuada de vida; el tatuaje corporal como moda inocua; el consumo legal de las drogas; el feminismo radical vulnerador; la promoción de la bisexualidad como modelo óptimo; el vocabulario soez en los medios públicos de comunicación; en fin, todas estas y más aporías –conducta que contiene inviabilidad de orden racional-.

Y a todo esto, hoy se suma otra badomía –despropósito o disparate-, que aumenta la entropía social –medida del desorden- y me refiero al criterio de muchos políticos actuales de ambos sexos, que proponen la rápida extinción de los ancianos; esto es… llegan a referir que “los viejos deberían apurarse a morir”, para quitarle la carga económica al Estado. Mientras que una sociedad humanista, humanitarista y progresista tiene entre sus premisas la defensa de sus niños nonatos y natos; y la de sus ancianos; el ultramodernismo social radical propone la desaparición conveniente de nonatos y ancianos; para que el resto de la humanidad disfrute mayormente y sea más feliz.

Hace rato vengo proponiendo una “democracia moral”, y no liberal, o neoliberal. Una democracia basada en valores morales perennes, insustituibles e inagotables y no una democracia de oligarcas y sus conveniencias. Me explico… los Estados Unidos son los adalides –supuestamente- de la democracia; sólo que la de ellos es una democracia asistida y controlada por los oligarcas dueños del capital; es en realidad una “democracia oligárquica” donde los ciudadanos pueden tener dos partidos políticos –únicamente- los que guardan diferencias conceptuales, pero gobierne el partido que gobierne, ninguno de esos partidos podrán anular, cambiar o sustituir, el “status quo” de los EU; no pueden intentar cambiar o actuar, contra su política oligárquica: el intervencionismo inveterado de USA, y su promotoría bélica, ni contra el armamentismo comercial; ni contra el espionaje internacional; ni contra el abuso económico y militar; ni contra la inmoralidad de su país ante el mundo.

Para ellos, la hegemonía mundial, se impone sobre la razón, la equidad, el derecho y el respeto. Debemos culpar a los EU, de cometer enormes abusos y crímenes en nombre de “su libertad y democracia sui generis”. El mundo requerimos entonces, de “democracias morales, con valores incontrovertibles; y de sociedades que se ajusten a ellas”. Y no hablo de la moral religiosa; hablo de la moral de la razón. Otros temas y opiniones, en “Facebook. Ernesto Visconti”.