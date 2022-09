27-sept.- 2022



Por: Ernesto Visconti Elizalde

“De mis libros el del ‘Güero’, muestra datos ignorados; cual me fueron preguntados, su novedad enumero”.

Hace unos días, un buen amigo me expresaba: -Vi tus libros en La Prensa, pero deseaba preguntarte: ¿El del “Güero” qué información novedosa tiene? La pregunta me motivó, pues desde sus dos ediciones en 2019, la misma, no la había enumerado completa, ni publicado como aquí lo hago: 1) Describe el real origen, infancia y características físicas del “Güero” Arango, muy poco conocidas.

2) Incluye versos vernáculos en cada capítulo, que le dan voz coloquial al protagonista.

3) Incluye mapas geográficos de la zona de pertenencia de Arango; con perspectiva regional y estatal. 4) Describe sucintamente los valores y equivalentes de las monedas de la época; las medidas de longitud; las medidas de peso para “no áridos” y su conversión a kilos; las medidas de peso para “áridos” y su conversión a litros; las medidas de capacidad y volumen para líquidos; las medidas de volumen para riego de sembradío; y las medidas de áreas o superficies, con sus equivalentes en varas, leguas y hectáreas. 5) Describe la organización y rutinas cuartelarias; los rangos; y la constitución orgánica de un “regimiento de caballería”, o de un batallón de infantería. 6) Relaciona los primeros oficios del personaje. 7) Los primeros y posteriores romances del “Güero” Arango. 8) Sus primeros delitos. 9) Sus múltiples escapes carcelarios. 10) Las bandas de antisociales a las que perteneció. 11) Sus peores delitos. 12) Su ingente amistad con Eleuterio Soto Barraza y con Tomás Urbina Reyes. 13) Una relación aproximada de sus innumerables crímenes como bandolero. 14) Sus fallidos intentos de reivindicación social. 15) Sus trascendentales entrevistas con don Abraham González, motor de la Revolución en Chihuahua. 16) Sus inicios revolucionarios. 17) La enumeración y descripción de los defectos y cualidades del “Güero” Arango. 18) La enumeración conjunta de los códigos de “conducta personal” y de “operación táctica”, de Francisco Villa -herencia del “Güero” Arango-. 19) Logros y alcances del Gral. Villa. Y 20) Conclusiones tanatológicas, de la autopsia del Gral. Villa.

Todos y cada uno de estos temas develan el carácter y pensamiento de Francisco Villa, y nos lleva a la conclusión que él mismo ayudó a fomentar mitos y teorías equívocas sobre algunos aspectos de su vida, que a él le convenía deformar para acrecentar su popularidad y aceptación; también en la propaganda de imagen fue genial Francisco Villa. Fue un hombre que logró en su lucha militar y como caudillo social, reivindicarse ante México y los mexicanos, por la conducta delictiva de sus primeros años. Un genio militar y una personalidad arrolladora; de los pocos que supieron y pudieron embridar al caballo de la Revolución. Lo menos que merece es que conozcamos su vida, su obra, y el espacio que hoy guarda en la Historia.

