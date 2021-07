Cartucheras al cañón | Ojalá nos atiendan el C. gobernador y el H. Congreso del Estado

“No nos queda duda alguna, chamaquearon dos poderes; lo hicieron sin que te enteres; ya el pueblo de Orozco es cuna”.

Bueno, la verdad es que les dio prurito usurpar el término “cuna” y designaron al pueblo de San Isidro, del municipio de Guerrero, hoy denominado “Pascual Orozco”, como el “Origen de la Revolución Mexicana”. Cuando a todas luces podemos demostrar que no es así. Pues anulando arbitrariamente una convocatoria del Gobierno del Estado al respecto, emitida en marzo de 2020 –retrasada por la pandemia- no nos permitieron a historiadores –con grado académico- e historiógrafos -divulgadores no académicos- refutar los dichos de Víctor Orozco Orozco, y del diputado René Frías Bencomo, parciales partes de esa propuesta, pues ambos tienen raíces en ese poblado y son familiares de los revolucionarios que buscan distinguir; en detrimento de los demás combatientes de todo el estado.

Así ambos personajes urdieron una entelequia para anular la convocatoria –que ellos mismos habían promovido- debido a que la opinión general calificada, nos le favorecía; y convencieron a “La Comisión Especial de Análisis” del H. Congreso para que aceptara un Proyecto de Decreto, reconociendo al pueblo de “Pascual Orozco” como “El Origen de la Revolución Mexicana”, como así se hizo y se dio a conocer en meses recientes; los que nos inconformamos: Reidezel Mendoza Soriano, Heidi Ramírez Cisneros, Manuel Salcido Hernández, César Márquez Campero, José Domínguez González, y el que esto escribe, esperamos el término del proceso electoral e hicimos del conocimiento público esta fraudulenta maniobra, por conducto de mi editorial próximo pasado, del 25 de junio del presente; presentando además nuestra solicitud de enmienda, a la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado y a la Sría. Particular del C. Gobernador, el 29 de julio del presente, por conducto del C. Manuel Salcido Hernández, según constancia de recibo de esa fecha; sin que hasta el momento hayamos recibido contestación alguna de ambos poderes.

Esperamos invaliden el mencionado Decreto, y permitan se retomen los términos de la Convocatoria de marzo de 2020, donde los aquí mencionados nos inscribimos y aportamos documentos y ponencias para ser oídos en debate. No atropellen la razón, ni la memoria de los que dieron su sangre en todo el estado, en aquella gesta; pues ambos poderes conllevan responsabilidad histórica y social, en la mal fraguada maniobra. Estamos muy a tiempo de enmendar yerros. Gracias.