Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Miente a más y es mi criterio, quien maquilla la verdad, según su real potestad y solapado adulterio”.

La nota periodística, la noticia o el artículo narrativo son susceptibles de deformación inducida, parcialización mediática, o franca alteración de la realidad. Recordemos la fábula del anciano, el niño y el pollino; donde cualquier acción que tomaran el viejo o el niño cambiaba y se distorsionaba negativamente, según la óptica del que la atestiguaba. Ahora bien, quien tiene el recurso económico tiene la capacidad de maquillar la realidad; y por supuesto la noticia mediática. Tanto desde lo individual, como desde los gobiernos de los tres niveles –municipal, estatal o nacional- se inducen las noticias; pero además desde lo corporativo, las asociaciones de capitalistas interesados, o desde lo geopolítico de los grandes países hegemónicos, se influyen, inducen y tergiversan las noticias a conveniencia.

Esta realidad con mil máscaras, no la advierte el pueblo común; mientras más alejado esté de la realidad pública; y viva mediatizado con telenovelas, deportes de masas, música ramplona, etc., más difícil será que perciba la noticia viciada y su mecánica; así se forma la opinión colectiva, según los intereses de los más poderosos. Ejemplifiquemos con el caso actual de México; las fuerzas reaccionarias de derecha y los grandes capitales nacionales y extranjeros fueron impactados por el voto popular que llevó al poder a un grupo nacionalista que rechaza los grandes contubernios económicos de los ingentes consorcios nacionales e internacionales; inclusive, el pago o “estipendio chayotero” para la prensa negociada; lo que trajo como resultado una cruzada de fuerzas nacionales e internacionales, y de los medios no “estimulados”, en contra del gobierno en el poder, Así gran parte de las publicaciones periodísticas, radiofónicas, televisivas o en la red, son inducidas; y en donde siempre sale mal parada la 4T. Si a esto sumamos la postura de soberanía de la misma 4T, ante el país hegemónico del dólar, los EU, dueño y señor de las grandes corporaciones mediáticas del mundo, obtendremos la mayor difusión de notas inducidas del planeta. Tenemos que plantearnos por ejemplo, que el “jackeo” de las Guacamayas no fue tal, puesto que este grupo se deslindó de él por las redes; pero Julián Assange nos demostró que EU sí “jackea” a todos los países del mundo, y siendo el vínculo de información Loret de Mola, el origen del espionaje cibernético al Ejército Nacional debe ser otro; y va de la mano con el grupo Vamos México. En YouTube, los videos de “Visual Politik” demuestran claramente un mismo origen y una misma intención, a pesar de ser distintos conductores, siempre tratan de crear opinión adversa a los sucesos inconvenientes para los intereses y hegemonía estadounidense. El hecho de haber impedido el canal “Rusia Today (R.T.)”, acusa a todas luces la censura mutilada, interesada y deformadora; y además, un periodismo inducido, pervertido y dictatorial. ¿Se han fijado?

Otros temas y opiniones en “Facebook Ernesto Visconti”.