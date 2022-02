Cartucheras al cañón…   Razones de Villa contra Columbus

“Francisco Villa arrasó a Columbus campirana; y se juzgó acción malsana, sin saber por qué pasó”.

A unos días de efectuarse la cabalgata villista, que irá de la ex hacienda de San Jerónimo, Bachíniva, al pueblo de Columbus, Nuevo México, debemos saber que Francisco Villa fue injustamente acusado de irresponsable e irracional; por este ataque, en el que se dijo… había actuado ofuscado por la venganza. Lejos de eso, fue un verdadero adalid de la soberanía nacional y a las pruebas me remito. Habiendo tenido siempre la simpatía norteamericana, para la compra de armas y bastimentos para sus tropas, y siendo jefe supremo de operaciones del Ejercito Convencionista, Villa advierte consternado y sorprendido que el trato preferencial lo empezaba a recibirla la fracción contraria… los Constitucionalistas; cuyo primer jefe era Venustiano Carranza. Así, Villa tiene descalabros por la mala calidad de las armas, en Celaya y La Trinidad y luego en Durango y Sonora; donde EU favorece el paso de las tropas carrancistas por territorio norteamericano, frente a las fronteras de Sonora y Chihuahua, causando la derrota definitiva de la División del Norte. Villa fue informado de que Woodraw Wilson y Carranza habían concluido un pacto que convertiría virtualmente a México en “un protectorado de los EU”, lo que llevó a Villa a lanzar un manifiesto en Naco, Sonora, a finales de noviembre de 1915, en el periódico Vida Nueva. Mismas que mediante un apoyo económico de 500 millones de dólares que supuestamente ofrecía USA, México se obligaba a dar concesión de paso y estancia; y permitir la supervisión política del gobierno y de la administración del Estado. Por esto, Villa invitó al pueblo a oponerse a Carranza; reuniendo además a los jefes villistas que aún tenía, en la Hacienda de Bustillos, el 23 de diciembre de 1915; para proponerles un plan de lucha contra los EU, plan que todos aprobaron, escribiendo además desde San Jerónimo a Emiliano Zapata, invitándolo a participar. La carta quedó en el morral de un soldado abatido en Columbus, siendo traspapelada y archivada en la Cd. de Washington durante 59 años. Villa consideró… como mejor opción crear un conflicto entre EU y México, que impidiera la pretendida confabulación binacional; y después de dar el manifiesto, Villa confiscó propiedades norteamericanas y Pablo López fusiló a 17 ingenieros de minas norteamericanos, en Santa Isabel. Villa fue enterado por el Prof. León Cárdenas Mtz. de que el 9 de marzo de 1847 los norteamericanos habían invadido México por el puerto de Veracruz, aniversario que se acercaba; eso, más el fraude que le hizo el judío Samuel Rabel de Columbus, decidió las cosas. El 9 de marzo de 1916, a las 2:30 de la madrugada, inició el asalto a esa población, el que terminó a las 7:30 a.m. Setenta años después los modernos prianistas iniciarían la venta a intereses extranjeros de: ferrocarriles, petróleo, energía eléctrica, la banca y muchos más, en actos de alta traición, y todos fuimos cómplices.