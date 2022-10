Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Hay que separar cabal, la emotiva inteligencia, la sabiduría y sapiencia, y la agudeza mental”.

De manera cotidiana sustituimos y traslapamos estos términos de una manera arbitraria y poco objetiva. Pero aclaremos ¿qué es la inteligencia tradicional?: (Según el Dicc. Larousse). Es la facultad de comprender, de conocer. Habilidad o destreza para algo. Dicho de otra manera, es la “agudeza mental”, que en cada uno de nosotros es diferente. La sapiencia, por su parte, es el alto conocimiento que una persona tiene respecto de una materia o tema, o respecto de muchos temas (persona culta). Como pueden ver, un individuo inteligente no es lo mismo que uno sapiente. Ahora veamos, en 1995 Daniel Goleman describió la inteligencia emocional como la capacidad de conocer los sentimientos propios y ajenos, de automotivarnos, y de manejar adecuadamente las relaciones. Por lo que el éxito personal y profesional no depende de nuestra inteligencia clásica, sino de nuestras competencias emocionales y sociales. Y éstas incluyen cinco ingredientes: 1) El conocimiento de las propias emociones (autoconciencia). 2) La capacidad de controlar las emociones (autorregulación). 3) La capacidad de motivarse a uno mismo (motivación). 4) El reconocimiento de las emociones ajenas (empatía). Y 5) El control de las relaciones (habilidad social). Hasta aquí podemos derivar que no es lo mismo un individuo inteligente que otro sapiente y que otro inteligente emocional. Éste último se acerca mucho a la sabiduría, pero no la alcanza y esto lo podemos deducir, al afirmar que un hombre sabio puede ser incluso analfabeta de cualquier cultura, solamente que tiene una profunda inteligencia emocional, y algo más, que luego mencionaré. Thomas Hobber menciona en su libro Leviatán: “La sabiduría se adquiere no leyendo en los libros, sino en los hombres”. Y un proverbio árabe manifiesta: “Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”. Sin duda, en esta máxima se basó Artemio Iglesias, el filósofo de Rubio (qepd), cuando expresaba: “Yo no doy consejos, porque los inteligentes no los necesitan y los p… no los entienden”.

Regresando al asunto, mencionaré algunos personajes de gran inteligencia emocional: Maquiavelo, Julio César, Hitler, Napoleón, Gengis Khan, etc., sólo les faltó un ingrediente para ser sabios: La “buena voluntad, o buena fe”. Es mi criterio, que los individuos que alcanzan el nivel de sabios requieren dos factores fundamentales: una gran inteligencia emocional y una mayúscula buena voluntad; que incluya el despego de los bienes terrenos o materiales y el de los egos. Son los individuos que luchan por el bienestar de la humanidad, sin perseguir la conducción de los demás en su favor personal; lo que hace la diferencia en un Maquiavelo, que conociendo el alma humana, lo aprovechaba para manipular en favor de los poderosos sus conocimientos. Han sido sabios: Buda, Cristo y todos los grandes santones de la humanidad; y son y serán sabios todos aquellos que antepongan el interés del servicio a los demás por sobre el interés propio. Los invito, estimables lectores, a que olvidando nuestros mezquinos intereses, intentemos acercarnos un poco a la sabiduría. Gracias. Otros temas y opiniones en “Facebook Ernesto Visconti”.