Cartucheras al cañón… |  Sororidad… ¡Que qué!

23-agosto-2022

Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Estas palabrejas lefias, de trasnochados bemoles, resultan los meros moles, de ultra feministas necias”.

“Sororidad”… ¿What? El extraño terminajo de veras me sorprendió; apareció en una nota periodística, como expresión de una dama que refería haber disfrutado enormemente “hacer sororidad”. ¿Y qué es sororidad?.. Neologismo de reciente cuño –abril de 2019- empleado para referirse a la solidaridad entre mujeres. Definiéndose como… 1) Solidaridad entre mujeres; especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas; y 2) Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. ¿Complicidad?

Tal terminajo me dio la pauta para generar otro de mi entera autoría; publicado y mencionado aquí por primera vez: “Sorotestoridad”… neologismo del autor, derivado de solidaridad y testosterona, que significa lo mismo que sororidad, pero respecto del sexo masculino, en contra de los excesos ultra feministas.

Ambos términos, discriminatorios y disociativos de la tradicional estructura social. Todos contra todos; para generar la desarmonía que permeé hasta la estructura familiar. Los clubs de Lulú y Tobi, donde se rechaza y no se admite al género opuesto.

Es grave observar cómo las ultra feministas o feminazis, no buscan proponer fórmulas de avenimiento de ambos géneros; o disciplinas armónicas para fortalecer al esposo, novio o compañero, o simplemente al varón; para una sana y mejor convivencia.

Pero nuestra sociedad tiene la culpa, hemos formado unas generaciones con mentalidad competitiva. La mujer no desea ser menos que el hombre. No sólo ser complemento del hombre, sino aventajarlo e imitar sus roles y funciones; buscando agotar al patriarcado. Por supuesto que no puedo generalizar; pero muchas de estas ultra feministas rechazan el matrimonio y la gestación; por considerarlos motivos de sujeción; promueven la independencia absoluta y el ejercicio profesional, como principio emancipador; un 50% de ellas cambian de parecer después de los cuarenta años de edad, para luego generar embarazos de alto riesgo para el producto; por ser mujeres añosas. Las que no cambian de idea, terminan solas o con otras acompañantes también misántropas como ellas.

Son las mujeres a las que denominan “prófugas del metate”, me decía un conocido; aquéllas a las que no se les dan las labores domésticas de ninguna índole: y para ellas todos los varones son abusadores y misóginos; unos depredadores a los que hay que combatir unidas.

Afortunadamente para el género masculino machista y no machista, si dividimos la población femenina en 50% misántropa y el otro 50% en “filántropa”, contaremos los varones, con un 50% afín; más un 25% de “arrepentidas tardías”, tendremos un 75% de idóneas compañeras a disposición, con quien compartir la vida. Cuidemos a nuestras parejas e inculquemos a nuestras hijas el medular valor de la mujer en la familia. El otro 25% disidente, que hagan soro… soro... pues esas extravagantes y discriminadoras terminologías idiomáticas que promueven.

Otros temas y opiniones en “Facebook Ernesto Visconti”.