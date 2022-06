“Van a quitarnos hermano, la libertad y a los santos; son los comunistas tantos… y AMLO su líder insano”.

Algo así y otros “gravísimos delitos” de la 4T fueron advertidos a la población mexicana en general, por los jilgueros neoliberales; la ofuscada ultraderecha nacional que no puede aceptar bajo ningún concepto que AMLO, en un acto democrático sin precedentes, hubiera llegado a la primera magistratura del país. Es como vivir su peor pesadilla, y faltarle dos años y fracción a su mandato, a pesar de haberse coludido con todas las fuerzas económicas nacionales, y con sus componentes periodísticas de todos los medios, sin poderlo “frenar”. Es un sufrimiento atroz, una pesadilla de locos.

Y buscando paliar a la 4T, y su partido Morena en estas elecciones gubernamentales, algunos difundieron un video vía WhatsApp donde un connacional de nombre Mark Staroselsky, probablemente periodista y de actitud y expresión oligofrénica, hizo una alocución de 42 minutos dirigida a la población en general, precedida de un aviso denominado: “Aviso urgente de última hora”, donde menciona que algo gravísimo estaba sucediendo y que de no actuar de inmediato, México en general lo lamentaría; pues el periodista Pedro Ferriz había recibido documentos de la CIA, la agencia de inteligencia de EU, sobre que AMLO, en su visita a Cuba, se había acompañado de los secretarios de Defensa y de Marina, mismos que habían contraído compromisos militares con las milicias cubanas, y había contratado a 500 médicos para que sirvieran de adoctrinadores en nuestro país; la idea de AMLO… convertirnos al comunismo. ¡Pero qué gran halada, o dicho en término coloquial: que gran jalada! Y continúa: -Porque AMLO no se irá en 2024, seguirá como un dictador; nos quitará la libertad de expresión; nuestra libertad de credo, etc. Por tanto, debemos unirnos a “Frena”; o a cualquier organismo que antagonice la 4T y termine: “no vendas tu país por una pensión”; es cierto que los políticos de la oposición son corruptos, pero vale más votar por ellos que perder al país. Sic.

Este individuo con aparentes desequilibrio mental, aparece teniendo tras sí la Catedral de México, el Palacio Nacional y la bandera de México ondeando sobre su cabeza. La fuente de alarma refiere ser la CIA, la conflictiva agencia de espionaje y desestabilización mundial. Ante la inminente derrota electoral que resultó: 4 para Morena y 2 para la oposición, de 6 candidaturas en juego; la reacción está enloquecida, utilizó los argumentos más pueriles para sensibilizar a una población simplona y confesional –por más crédula- y mayormente chirinolera, y falló.

Estos próximos dos años, AMLO tendrá la sartén por el mango y ordenará una violación masiva de toda la oposición, por las fuerzas castrenses, cubanas, nicaragüenses y venezolanas. Las milicias mexicanas no intervendrán para no herir susceptibilidades.

Bueno eso es lo que yo supe, probablemente sea un “borrego”; pero es mejor que estén bañados y preparados.