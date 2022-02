Cartucheras al cañón…  USA, adalid de la democracia maloliente

“Es adalid, a trabuco…United States of América; de una democracia entérica; que huele a hez y a chamuco”.

“E.U. no tiene amigos, tiene intereses”. El mismo don Benito Juárez García decía a Sebastián Lerdo de Tejada: “Temo más a uno de nuestros vecinos yanquis con el sombrero en la mano, que a un batallón de franceses a paso de carga”.

La democracia que sustenta la libertad que promueve E.U. no es una democracia popular, sino una de conveniencia para sus oligarcas; por ello, exigen de las demás naciones una prístina democracia, cuando no quieran avenirse a su hegemonía económica y política mundial; de sí hacerlo, el país puede ser una dictadura, un reino, un país esclavista o represor de todo derecho humano, y tendrá la bendición del “tío Sam”.

De no avenirse: E.U., aplicará toda su fuerza armada para enderezar entuertos; Iraq tuvo la mala ocurrencia de competir con él por su mercado petrolero, rechazando el patrón dólar para el comercio internacional del petróleo; con ello se volvió de inmediato un país que ponía en peligro al mundo porque escondía armamento bélico de alto riesgo para el orbe. Después de destruirlo con lujo de violencia filmada en todos los canales de televisión y a todo color, resultó que no había tales armas… “Lástima, Margarito”. Pero ni la OTAN ni la ONU le reclamaron nada; como en el caso de Cuba.

A México nos arrebató más de la tercera parte de nuestro territorio nacional; después amenazaría a Porfirio Díaz con generarle una revolución si no accedía a darle los contratos para la extracción de petróleo, a la vez que le exigía el desartillamiento del Puerto de Salina Cruz, que consideraba un peligro para ellos; Francisco I. Madero aceptaría parte de sus condiciones y aun así ayudarían a derrocarlo. Al final de la revolución nos impondría el Tratado de Bucareli, para poder reconocer al gobierno de Álvaro Obregón; tratado secreto que nos obliga hasta el año 2024 a no fabricar armas ni aparatos importantes para el desarrollo nacional, entre otras mil y una arbitrariedades más. James Monroe, ex presidente de E.U., en 1817 decretó su doctrina “América para los americanos” –léase norteamericanos de E.U.–, -aunque ya desde 1798 habían iniciado su política intervencionista, que en otro artículo relataré- su política se basaba en buscar la hegemonía mundial armamentista, comercial y política, a través del intervencionismo comercial, las alianzas estratégicas, la fabricación y renta de armas y la hegemonía mundial del dólar.

Fue Dwaight Eisenhower, presidente de E.U. en 1953, quien reconoció que con motivo de la Segunda Guerra Mundial habían creado una descomunal industria de guerra que ya no podían desbaratar. Así junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial iniciaría “el coloniaje fiduciario y armamentista” del mundo. De ahí nació su proyecto “El mundo para los americanos”. Hoy sus medios de comunicación quieren que comulguemos con “la rueda de molino” de que buscan la paz y la democracia defendiendo a Ucrania; y los rusos son los malos. Se molestan porque Rusia les pide no instalar bases bélicas en sus fronteras; mientras que ellos le exigen a Rusia que no movilice sus tropas dentro de su propio país (?). Así de intolerantes, arbitrarios e impositivos son nuestros vecinos del norte. Sin embargo, nosotros tenemos que llevarla bien con ellos; compartimos tantas arterias y vasos comunicantes que ya somos simbióticos por necesidad.

Por tanto, a toda costa debemos recuperar y mantener nuestra autonomía; mientras se extingue la agresiva supremacía gringa, que empieza ya a declinar en el planeta.