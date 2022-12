Por: Ernesto Visconti Elizalde

“Es conocido sainete, cómo se los gasta Maru; los recursos sin ‘reparu’, y el aguinaldo anda vete”.

Escribo este artículo el día 20 de diciembre del presente año, y es hora y punto, que como cientos de pensionados y jubilados, no he recibido el aguinaldo correspondiente por parte del Gobierno del Estado. Fecha que la Constitución fija como límite para entregarlo en una sola exhibición al trabajador pensionado; y que el Gobierno del Estado cubre generalmente de manera indebida en dos exhibiciones –la primera antes del día 20 y la segunda el día último de diciembre; si no es que la difiere hasta la primera quincena de enero. Esta experiencia la empezamos a vivir con el arribo de la Sra. Campos.

Tengo entendido que nadie obligó a la Sra. Campos a proponerse a la gubernatura del estado; y que por el contrario se postuló y batalló, para obtener en las urnas electorales el encargo, a sabiendas que las condiciones económicas del estado eran precarias, por no decir deficitarias. Y sin embargo, ella abrazó con entusiasmo el compromiso para venciendo obstáculos, solucionar las problemáticas de los chihuahuenses. A unos meses de haber obtenido el encargo, se ha hecho pública y notoria, la forma dispendiosa con que ejerce el puesto que le confirió la mayoría. Viajes a los Estados Unidos y Europa, etc. Obras de relumbrón, como mega-teatro publicitado a nivel nacional; sacrificando el presupuesto cultural de las demás disciplinas artísticas del estado; gasto excesivo e inusitado en los medios de comunicación local y nacional, para lograr un posicionamiento político, que sus corifeos beneficiarios denominan: la mejor gobernante de México, o algo así. Pero lo verdaderamente medular y axiológico, que es la solución del déficit económico en los diversos rubros de la gobernanza que nos afecta a todos, ésa está estancada; algunos dicen que está “encantada”; y hablo de Pensiones Civiles del Estado; sus adeudos y servicios; y ahora lo que nunca habíamos sufrido, el retraso en el pago de las pensiones de los trabajadores del estado; y como si tal cosa. Planea la Sra. Campos hacer una bonita torre en Cd. Juárez, y a su vez “nos da en la torre” a los pensionados y jubilados. Mientras que el gobierno federal de la 4T se preocupa por incrementar las participaciones económicas de los ciudadanos de la tercera edad, sin importar su antigüedad laboral; la Sra. Campos y sus corifeos se afanan en despojar o retrasar un derecho laboral y un recurso ganado con tiempo y esfuerzo, para gastarlo en la proyección de su imagen; esperando llegar a puestos federales, sin duda para luego despojar a becarios de todas las edades; por lo menos es la mínima conclusión a la que se puede llegar; pues su actitud es de abuso y atropello.

Y aunque hoy resuelva nuestro problema de manera diferida, ya nos hizo deglutir un trago amargo. Sra. Campos, se requiere una ausencia de ética y de compromiso político con el pueblo, para aumentar impuestos: Predial, vehicular, etc., y gastar el recurso de la manera que usted lo dilapida; pero al tiempo; el pueblo se lo demandaremos o se lo cobraremos.

Y aun cuando sea la ambición y no la vocación lo que la mueve, le deseamos una feliz Navidad. Otros temas y opiniones en ‘Facebook’ Ernesto Visconti