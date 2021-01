Caso Cienfuegos: Del prestigio y la dignidad de la patria mexicana

Dada la exoneración de Salvador Cienfuegos por parte de la FGR, es necesario recordar (o saber) algunas cosas dichas -en distintos momentos- por Andrés Manuel López Obrador y otras expresadas -no hace mucho tiempo- por el actual secretario de Relaciones Exteriores.

Al inicio de este caso, específicamente el 16 de octubre de 2020, el presidente López Obrador aseveró que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional era muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal.

Un mes después, el 18 de noviembre, gracias a la intercesión misericordiosa del divino gobierno de la 4T, una jueza federal de los EU aceptó desestimar los cargos contra Cienfuegos. Por tal hecho, el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador afirmaron e insistieron en que desestimar los cargos contra el general, y su inminente repatriación no significaba un camino a la impunidad (como muchos temían o como argumentaban sus críticos).



Un día después, Ebrard reiteraba que no era un escenario de impunidad porque sería “casi suicida” traerlo a México y luego no hacer nada, para eso mejor se hubiera quedado allá. “Que no quede duda de que la FGR llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país”, decía Ebrard, mientras que el presidente López Obrador pedía tener confianza en las investigaciones de la FGR sobre el caso porque, en México, la ley se aplica por parejo.

Ahora regresemos en el tiempo hasta el 2012. En aquella época, AMLO, el eterno candidato, amenazaba con retirarse hasta el momento en el que "la patria sea de todos", o sea, cuando él hiciera realidad “el bello ideal de la justicia.” Y años después, en el 2019, ya como presidente, pedía un año más para dejar establecidas las bases para la construcción de una “patria nueva”; “Está en marcha una nueva forma de hacer política y un cambio de régimen", presumía.

Entonces, analizando todo lo que hasta el momento ha sucedido sólo con lo relacionado al caso Cienfuegos (de Ovidio Guzmán, Pío López Obrador y David León, y Manuel Bartlett luego hablamos) y todo lo dicho -en distintas épocas y momentos- por López Obrador y compañía, queda claro que se trata de una muestra inequívoca de la esencia del régimen de la 4T (¡Vaya cambio!), que sí le allanaron el camino a la impunidad, que han dejado por los suelos el prestigio de México y la dignidad nuestro país, que la ley no se aplica por parejo, y que Andrés Manuel López Obrador (como persona, como político y como presidente) tiene un equivocado y maquiavélico concepto de lo que debe ser la patria mexicana.