Si algo ha cambiado la política en los últimos años han sido las redes sociales. Transformó la forma en que la gente se comunica y se cuenta las cosas, por lo que muchas mentiras o corruptelas comenzaron a fluir, aun y cuando los medios tradicionales no comentaran al respecto. Comenzaron a ser visibles los actos de corrupción, la impunidad, las injusticias, los problemas con los servicios públicos, etc. Esto transformó radicalmente la forma de hacer política en nuestro país y el mundo.

Los medios de comunicación tuvieron también que entrarle y comenzar a evolucionar, tanto a través del contacto con las personas para enviar su información como en la propia línea editorial, porque ya no se podían ocultar o sostener temas que la sociedad sacaría a la luz.

Las olas de información con temas importantes que vinieron desde la sociedad comenzaron a ser incontenibles por los gobiernos y sus aparatos de comunicación social. La presión de la sociedad en ciertos temas comenzó a ganarle a las autoridades, a tal grado que no les quedó más que comenzar a sanear su actuar. Creo que esto ya lo entendimos todos, bueno, la mayoría. Porque hay gente ilusa en política que aún cree en el viejo esquema y no ha dimensionado la fuerza de las redes sociales.

Con lo anterior, me refiero a los mecanismos viejos de la política de antaño que podemos ver en personajes públicos que intentan cooptar la opinión pública por medio de campañas publicitarias, líneas editoriales compradas, falsos seguidores, apoyos personales subsidiados con dinero público, etc. Estos esquemas sólo crean falsos personajes, castillos de arena en la vida pública de este país. Y de eso es de lo que justamente está harta la sociedad.

Por eso ha habido mucha exigencia en los últimos años con respecto a la transparencia en los esquemas de comunicación social de los gobiernos. Para saber en qué se está gastando el dinero de la publicidad oficial, qué tipos de campañas se están realizando, en qué medios de comunicación se están compartiendo, los montos que se están invirtiendo, los alcances, etc. La compra de publicidad oficial es una necesidad vital de un gobierno para informar a la ciudadanía sobre campañas de protección civil, avisos importantes, prevenciones, licitaciones, etc. Son necesarias las compras de estas pautas para la vida de una comunidad. Lo que no es correcto es cuando estas sumas de dinero son exorbitantes y no coinciden con la necesidad de comunicación porque ahí iría intrínseca la compra de una línea editorial a medios que no le sirven a la sociedad que se gobierna. Por eso es de suma importancia vigilar este punto del gasto público.

Las medidas para transparentar y rendir cuentas de los gobiernos a la sociedad nunca serán exageradas, por lo contrario, es una lucha constante en cuestión de cómo innovar para que la sociedad esté cada vez más informada de manera más sencilla y que les implique el menor esfuerzo posible.

El INAI creó un sistema especial para transparentar los gastos en publicidad oficial que generan los gobiernos de forma más sencilla. Hasta el momento sólo dos gobiernos estatales han tomado la herramienta (Chihuahua y Yucatán) y en unos días el municipio de Chihuahua será el primero del país en adoptar la herramienta de Publicidad Oficial.