Cavernícolas del hoy

Por: Marco Antonio Sáenz Valenzuela

¿Por qué a veces no podemos tener dentro de nuestro círculo social un factor común de pensamiento?

¿Por qué siempre nos inclinamos hacia los que piensan como nosotros? ¿Cuáles son las razones y los motivos que nos llevan a frustrarnos porque los demás no empatan con nuestra cosmovisión?

De las cosas más frustrantes que podemos vivir como personas, es no entender por qué en nuestro contexto existen individuos que se cierran a la posibilidad de una nueva experiencia o de un nuevo conocimiento.

Cuando aprendes algo nuevo o vives una nueva experiencia, te das cuenta de lo maravilloso que es. Incluso quieres seguir teniendo más experiencias de ese tipo, o seguir adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Por qué alguien no estaría de acuerdo en aceptar?

Para esto, Platón en uno de sus libros, nos muestra una alegoría bien interesante, el famoso “mito de la caverna”.

En este mito, expone a unos prisioneros, sentados dentro de una caverna, detrás de un muro. Desde su infancia están ahí. Al otro lado del muro hay una antorcha, que ilumina hacia la pared que están volteando estos sujetos. Por lo tanto, todo lo que pasa y se mueve por delante de la antorcha, se mira reflejado en la pared (como cuando haces “figuras de sombras” con tus manos).

Estos prisioneros no conocen otra realidad, más que esa, de las sombras plasmadas en la pared. Lo objetivo para ellos son estas siluetas.

Sin embargo, uno de los prisioneros logra escapar, y huye del lugar. Pero al acercarse al fuego que estaba detrás del muro en la caverna, la luz empieza a calar en sus ojos, pues evidentemente, sus pupilas no estaban acostumbradas a este tipo de luz. Incluso este prisionero se siente en la necesidad de volver, pero no lo hace.

Avanza a la salida, y comienza a observar su alrededor. Mira las cosas tal como son, y mira también las sombras de esas cosas. Después contempla el sol, la luna, las estrellas. E inmediatamente quiere volver a contarlo a sus compañeros para que conozcan la realidad de las cosas.

En efecto, sus compañeros lo juzgan de “loco”, sus comentarios son como un “red flag” para ellos. Incluso cuando este sujeto vuelve adentro, ya no puede ver bien, pues sus ojos se han acostumbrado a la luz. Más adelante el texto afirma que, si alguien quisiese liberar a estos prisioneros, estos intentarían matarle.

¿Nos suena un poco familiar esta alegoría?

En nuestra vida, siempre hemos de tener personas que están completamente felices dentro de una caverna. No les gusta salir de su percepción falsa de la realidad. Les llena demasiado eso que creen, sin algún día cuestionarse si eso es verdad.

Con los adultos (padres y abuelos), con frecuencia podemos experimentar el hecho de una cerrazón inmensa: “Se hace lo que yo diga”, “mientras vivas en esta casa se hace lo que yo quiera”, “Tienes que vestirte de X manera”, “tienes que hablar de X forma”, “yo soy quien decido por ti porque soy tu padre/madre”. Y podemos seguir poniendo más ejemplos de personas que viven en esta “caverna”.

Y con muchas personas más podemos experimentar esto:

Horóscopos, TikTok, Reels, memes, brujería, radicalización de una religión, fakenews, clarividencia, y tantas cosas más, son parte de vivir dentro de una caverna.

¿Cuál es nuestra labor como personas dentro de un contexto cavernícola?

En primera instancia, tenemos que caer en cuentas que no somos los salvadores del mundo, mucho menos los liberadores de “prisioneros” en las cavernas. Tenemos que aprender a respetar la posición de cada persona en torno a su pensamiento. Este primer paso, lo resumo en aceptar las diferencias.

Seguido de esto, es indispensable asegurar en nuestra persona no estar cayendo o viviendo en esta caverna nos limita abrirnos a la verdadera realidad. Con esto no quiero afirmar que nos tenemos que dejar llevar por las modas o estereotipos del mundo, sino ser firmes en nuestro pensamiento, trabajar en un pensamiento abierto, donde no existen prejuicios ni influencias exteriores.

Posteriormente, una parte fundamental es actuar conforme a la congruencia de ser persona. Por sentido común, sabemos cuáles son aquellas acciones que no están acuerdo a las acciones de un contexto.

En última instancia, es importante mostrarnos sencillos y abiertos al pensamiento de las demás personas, pues:

1. No somos el centro del universo.

2. No somos el centro de la realidad.

3. El contexto cambia.

4. La realidad es la misma, pero se percibe de diferente.

El ejemplo arrastra, y considero prudente que, la mejor manera de invitar a los demás a concebir la realidad desde otra percepción, es desde nuestra praxis diaria.

Es importante saber que nosotros podemos considerarnos de una mente abierta, pero ésta también tiene sus límites, que descansan sobre un marco cívico y donde empieza la apertura de las demás personas.

Lo esencial es no caer en la caverna una vez que hemos salido, y asegurarnos que no hemos salido a otra caverna más grande, pues el principal error del humano ha sido salir de la caverna para caer en otra caverna que “le conviene”.

La tarea primordial, no es lidiar con gente dentro de una caverna, sino descubrir en cual caverna nos encontramos y cómo podemos escapar hacia la realidad.