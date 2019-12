Cerrando el año y cerrando la economía

Todas las casas valuadoras, los bancos como el Bank of America, el Banco de México y todos los índices de venta de automóviles, de ventas al menudeo, cerraron el año con decrecimiento, lo que vulgarmente se le conoce como recesión, aunque ya sabes quién diga que él tiene otros datos.

Mal comienzo para 2020 porque no se ve una sola medida para corregir el rumbo, sino todo lo contrario, medidas que se siguen tomando sólo van a detener más la economía, como es la famosa “discrepancia fiscal” que a partir del 1º de enero podrá hacer el Gobierno de todos los causantes al hacer uso de su tarjeta de crédito o débito, que cada día son más usadas afortunadamente (ya que ni clientes, ni empresas corren el riesgo llevando tanto efectivo, con la seguridad como está) y ahora el Gobierno ligará todos tus desembolsos contra tus ingresos y si gastas más de lo que manifestaste de ingresos, te pueden acusar de tener una discrepancia fiscal y por lo tanto cometiste una defraudación fiscal y eres un delincuente y como tal te equiparas a un narco y te pueden aplicar la Ley de Extinción de Dominio y quitarte todos tus bienes, casas, carros y todo lo que se pueda y sin haber una sentencia de un juez, pueden vender tus bienes y si al final demuestras que eres inocente, a lo que tienes derecho es que te pague el Gobierno sobre el avalúo, pero ya te quedaste sin nada.

Al empresario se le investigará y castigará como delincuente y al delincuente se le soltará de la cárcel porque robar un libro, por ejemplo, no es un delito, cualquiera lo hace. Se castigará al que ha arriesgado su patrimonio, su trabajo, prestigio y lo puede perder en un abrir y cerrar de ojos y al delincuente hay que soltarlo de acuerdo con la nueva Ley de Amnistía, si robaron menos de 51 mil pesos.

Existen en el país 90 millones de tarjetas de débito y 35 millones de tarjetas de crédito, que muchos dejarán de usarlas para que no les hagan la facturación inmediata al hacer uso de ellas y el SAT pueda amarrarlos con sus ingresos declarados, lo que provocará que la economía se contraiga aún más y entonces ya sabes quién le echará la culpa a los enemigos del pueblo, los fifís que no quieren a México.

Sin embargo, se dice que hay que acabar con la corrupción y en menos de 10 días la Secretaría de la Función Pública exoneró a Manuel Bartlett de no haber puesto en su declaración patrimonial más de $800 millones de casas que tiene, “porque no estaba obligado, ya que son de su familia, no de él, pero su pareja y sus hijos ¿de dónde sacaron esa suma nada despreciable? Cuando Barlett siempre ha sido burócrata, de alto nivel, pero ¿para juntar esa cantidad? No le da.

Mal cierra la economía de México, pero esperemos en Dios que la situación cambie.

Con mis mejores deseos para esta Navidad y mis mejores deseos para el año que entra para todos mis lectores.