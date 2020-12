Cerremos ciclos; Adiós 2020

Estimado lector, el momento se acerca, según el calendario gregoriano, pronto el año 2020 terminará, cada ser humano o ser vivo tiene muchas experiencias y momentos en su vida, pero cuando estos eventos se viven en conjunto marcan la historia, creo que usted podrá estar de acuerdo conmigo en que este año vivimos un evento que marcará nuevamente la historia.

En este año pudimos aprender lo vulnerable que somos y en cierta forma la naturaleza nos enseñó todo lo que la hemos devastado, y que si logramos cambiar nuestros hábitos podemos coexistir en armonía con el planeta.

Aprendimos a trabajar en equipo, no importando las fronteras culturales y mentales que durante la historia hemos implantado.

Cerrar un ciclo dentro del pensamiento de la psicología implica hacer un análisis de los vivido y sanar lo que pudiera quedarnos que nos esté haciendo daño, es un proceso personal que debemos realizar para continuar viviendo y capitalizar todo lo aprendido para generar experiencia y mejorar nuestra vida y la de los que nos rodean.

Le agradezco mucho que todo esté año me haya acompañado en mis reflexiones, espero que hayan sido de su agrado, y si no fue así que lo hayan logrado sacar de su caja y poder generar pensamientos acerca del tema planteado.

La vida es algo de lo que solo podemos dar gracias, se nos otorga para vivirla, y se nos comparten otros seres para transitar en ella, no siempre vamos a estar de acuerdo con los que coexistimos, pero se dice que hay que perseguir la felicidad, y esto se supone que es buscar como sentirnos bien con nosotros mismos, haciendo lo que nos guste pero siempre (considero yo) tratando de no hacer daño a los demás existentes, sean personas, animales o cosas.

Así que pues no nos queda más que seguir adelante con lo que nos toca enfrentar, tratar de hacerlo con la mejor actitud, y en la medida de lo posible tratar de generar un mejor espacio para todos.

Es mi opinión y le agradezco que se tome el tiempo de leerla.

Agradezco a todos y cada uno de las personas que trabajan en el Heraldo de Chihuahua, que hacen posible que estas publicaciones lleguen a ud, a Susana Valdez, a Oscar Orozco, a Georgina Morett, cuando mencionas omites, pero no tengo a la mano todos los nombres que deberían estar aquí, pero a todos; GRACIAS.

Le mando un fuerte abrazo, lo invito a cerrar el ciclo 2020, pero tomando en cuenta todo el aprendizaje adquirido, y porfavor recuerde, NO NOS SOBRAN MEXICANOS, DEBEMOS SEGUIR CUÍDANDONOS, Armando Manzanero murió porque se fue de viaje y no practicó ninguna de las medidas que todos ya sabemos, cuidémonos, y si a ud no le importa ud, piense en sus familiares y en todo el personal de salud que arriesgará su vida por la de ud.

FELIZ AÑO NUEVO 2021, y aquí nos vemos si Dios, y la vida nos lo permite.

Abrazo fuerte y virtual, con sana distancia y cubrebocas, lavándonos las manos constantemente y quedándonos en casa si así lo podemos hacer, saliendo solo a lo esencial y sin arriesgar a otros y a los que amamos.