Certificación CERTIPOL, la primera en la historia de la Policía Municipal de Meoqui

Hablar de seguridad no es nada sencillo, ni me considero una experta en el tema, pero algo he tenido muy claro: cuando nos falta la seguridad en el lugar donde vivimos, todos los demás ámbitos de nuestra vida no avanzan, en el municipio de Meoqui ya lo pasamos. Hace más de diez años fuimos uno de los municipios más peligrosos del país. Es algo que no queremos volver a vivir, pero nos dejó grandes enseñanzas, una de ellas, trabajar todos los días por La Paz de nuestra comunidad.

Hace unas semanas nos acompañó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, con una charla con jóvenes de Secundaria y Preparatoria, el Gimnasio Carlos Stege estaba completamente lleno y se podía sentir la energía, el ánimo y ese entusiasmos que caracteriza a los jóvenes. En el mensaje que compartía con ellos, hice mucho hincapié que requerimos que ellos se involucren en lo que acontece a su alrededor, necesitamos líderes, ya sea de sus amigos, de su familia, de su escuela, de la colonia, de aquellos lugares donde puedan influir porque al hacerlo, estarán construyendo sus futuros, no el de nadie más, sino el de ellos mismos.

Claramente hice referencia de apoyarlos en todo momento, convencida estoy que como jóvenes tenemos talentos, energía y podemos construir liderazgo para cambiar nuestras realidades. No podemos esperar La Paz Mundial y sentarnos a que llegue. La mejor forma, es trabajar día a día desde el lugar donde nos toca desenvolvernos para mejorar nuestro entorno. Ese mismo día, el Secretario, el Maestro Gilberto Loya, tomó protesta a los nuevos Consejos Municipales de Seguridad. Por supuesto que es un gran acierto, porque la mejor forma de construir la paz, es de la mano con la ciudadanía.

Debo decir, apreciable lector, que me encuentro sumamente orgullosa por que esta misma semana recibimos la primera Certificación Ciudadana (CERTIPOL) en la historia de la policía municipal de Meoqui. Cómo no estar contenta, soy testigo de todo lo que tuvo que acontecer para que se convirtiera en una realidad. En el 2018, tuve una primera reunión donde se hablaba de certificar a la policía, parecía tan complicado lograrlo, pero en este 2024 y estando al frente del Gobierno Municipal, recibir la placa donde dice que tenemos una policía municipal certificada, es un gran logro. Hubo instituciones como INSYDE, FICOSEC y Gobierno del Estado que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública nos acompañaron en todo momento, estuvieron al pendiente y por supuesto, nos estuvieron motivando cuando las cosas se complicaban. Nuestros elementos tenían que tomar capacitación después de terminar su jornada laboral, porque se tuvieron que hacer adecuaciones físicas a la Comandancia y esos significaba invertir recursos, elaborar manuales para cada procedimiento y que los elementos conocieran de arriba abajo estos instrumentos jurídicos. Todos los elementos de la corporación tienen que pasar por la certificación, no puede solo ser una muestra. En el país hay solo quince municipios con policías certificadas con CERTIPOL y Meoqui ya es una de ellas.

Lo más valioso de esta certificación es que es evaluada por un Comité Ciudadano, formado a través de convocatoria pública. Así que, el Comité es quien realmente certifica y como usted lo ha de estar pensando, las personas que lo conforman no están involucradas en temas de seguridad, por lo tanto, tiene que ser tan accesible los lineamientos como los resultados para que puedan ser valorados por los mismos miembros.

Aún falta mucho por hacer, pero cada día es un paso más para alcanzar los objetivos y conocer nuestra corporación, que, así como puede realizar actos heroicos como apoyar en la atención a un parto, de un momento a otro, tiene que tomar decisiones difíciles que impliquen salvar vidas de personas.