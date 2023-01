Chakra número 1

Por Roberta Cortazar





Los puntos energéticos del cuerpo se denominan chakras, son siete:

Chakra #7 ubicado en la parte superior de la cabeza, #6 está en medio de la frente, #5 en la espina dorsal a la altura de los hombros, #4 en espina dorsal a la altura de los pezones, #3 en espina dorsal a la altura del ombligo, #2 a la altura del cóccix y el #1 está entre genitales y ano.

Estos centros energéticos giran, son los vórtices energéticos, principales centros nerviosos del cuerpo humano, una realidad científica. Su nombre en sánscrito significa rueda que gira.

Estoy en el aprendizaje de energía universal, que es la energía de Dios, el creador de todo, y es maravilloso sentir cómo la vitalidad recorre nuestro cuerpo y cómo podemos ubicar y sentir esa fuerza. En la enseñanza que estoy recibiendo, no se trabaja en un inicio con el chakra #1, al principio no entendí por qué, pero luego me explicaron que después de trabajar con los demás, ése se abre en consecuencia y consciencia.

Los chakras se relacionan con la energía que nos conecta con lo que vivimos:

Chakra #7: YO SOY, #6: YO COMPRENDO, #5 YO HABLO, #4 YO AMO, #3 YO PUEDO, #2 YO DESEO Y #1 YO TENGO.

La humanidad ha evolucionado en muchos aspectos y para sobrevivir desde los inicios el chakra #1 es lo que empujó al ser humano a moverse y crear, es la energía que enciende el instinto, la reacción para sobrevivir es donde está la creatividad ¿Qué hago? ¡Estoy en peligro, para dónde corro! ¡Tengo hambre! ¡Tengo frío! Reacciones muy importantes sin duda alguna.

¿Pero qué es lo que nos ha llevado a la civilización, al amor, a la empatía, al respeto a la trascendencia? Hemos ido escalando esas fuentes de energía hasta llegar a la conexión con El poder superior que nos da paz y nos eleva a maneras reflexivas y espirituales de responder, de vivir.

Aún y cuando se califica nuestra actual cultura como “avanzada” en comparación a los principios del ser humano, podemos observar cuando el enfoque empecinado en el chakra uno sin el acompañamiento equilibrado de los otros seis, se impone y volvemos a actuar primitivamente, salvajemente, sádicamente, egoístamente.

El chakra # 1 se abre de una manera natural cuando los otros chakras están girando conscientemente para proveer una energía equilibrada. ¡Porque claro que este número uno como los demás chakras tiene una función elemental!

Hay mucho rechazo en las cuestiones energéticas, porque no se ven desde un punto de vista científico ¡Pero somos energía y esa energía viene de Dios! ¿Por qué satanizar algo tan obvio y sagrado? ¡Estamos vivos por la energía que gira dentro de nosotros! Y tenemos la capacidad de sentirla, aprovecharla y encaminarla a un bien propio y comunitario.

Respirar hondo y exhalar despacio es un ejercicio maravilloso para conectarnos con la energía de Dios, una energía que está y nutre cuando conscientemente la tomamos. Y en este mismo ejercicio podemos recordar a esos que ya se fueron pero que permanecen en otros niveles energéticos.

La Energía está en todo, siéntela, aprovéchala, sánate desde ella y con ella.

