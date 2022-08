Champions 22/23

Por: Mario Ramírez



Fuera de la cancha, definitivamente los días más emocionantes en el mundo del futbol son aquellos en los que se realiza algún sorteo, la emoción y ansiedad de esperar ver el nombre de tu preferido escrito en un papelito sacado de una mini pelota es un sentimiento con mucho sabor que sólo los afortunados entenderán. La Champions League 2022/2023 esta lista:

El Grupo A tendrá un duelo entre mexicanos con el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez contra el Napoli del Chucky Lozano, el Rangers de Escocia vuelve 12 años después a la competencia más grande a nivel de clubes y el Liverpool parte como favorito para liderar este grupo. En el Grupo B el Atlético de Madrid se ve fuerte ante un Porto y un Bayer Leverkusen que probablemente lucharán por ese segundo boleto y el Brujas de Bélgica intentará dar la sorpresa. Llegando al Grupo C podemos encontrar por qué la Champions es bellísima desde la fase de grupos: Bayern Munich, Barcelona y el Internazionale de Milano están en una posición que ninguno de los tres deseaba. En este grupo tenemos garantizado destapar un fracaso al final del semestre, pues aquel que no avance, así será juzgado. El cuarto participante es el humilde Viktoria Plzen de República Checa. Pasando al Grupo D llegamos a un sector bastante parejo en cuanto a posibilidades pero con un Tottenham aparentemente favorito, que jugará ante el Frankfurt, campeón de Europa League, el Marsella, que ya tiene una Champions en sus vitrinas y el Sporting de Lisboa. En el grupo E Chelsea y Milan son los claros candidatos para avanzar a la siguiente ronda, sería una gran sorpresa si el Salzburgo o el Dinamo Zagreb dieran la campanada. Aterrizando en el F, el 14 veces ganador de la Copa de Europa, El Real Madrid, tiene un boleto asegurado para la siguiente ronda, mientras Leipzig, Shakhtar y Celtic pelearán por ese segundo boleto, partiendo con los alemanes como el club con más posibilidades. Llegando al Grupo G el Manchester City se adueña de las probabilidades como líder de grupo y el Copenhagen como la víctima del mismo, en tanto Sevilla y Borussia Dortmund se disputarán el boleto restante en lo que parece será lo más entretenido de esta zona. Y en el último grupo, el Paris Saint-Germain y la Juventus de Turín se disputarán el liderato del H, pero con un Benfica que una vez más quiere sorprender a Europa arrebatándole el boleto a un equipo top. El Maccabi Haifa israelí complementa el grupo.

Esta es la que será la penúltima edición de este formato que tanto amamos de Champions League, recordemos que para la temporada 2024/2025 entrará en juego un nuevo sistema de competencia, el cual por lo pronto ha generado prácticamente una totalidad de opiniones negativas, incluida la de este simple aficionado. 2022 siempre será recordado por todo hincha del futbol, el año del calendario atípico, el año del mundial invernal, el año de las propuestas y el año de las ocurrencias. La vara para esta edición de UCL está demasiado alta, pues la recién culminada ha sido probablemente la más cardiaca y emocionante de todas, pero una cosa es segura, no importa cómo, no importa cuando, no importa dónde, la Champions League es garantía… de noches mágicas.





