ChatGPT, la inteligencia artificial que tienes a la mano

Hace escasas semanas salió al público la versión beta de un chat que está revolucionando al mundo en estos momentos. Se llama ChatGPT, está diseñado para imitar el lenguaje humano y puede ser utilizado para realizar tareas como responder preguntas, generar texto y tener conversaciones naturales con personas. Este chat digital funciona utilizando grandes cantidades de texto y es capaz de utilizar ese conocimiento para responder preguntas y realizar otras tareas relacionadas con el lenguaje. Aunque aún no es perfecto y a veces puede cometer errores, es una herramienta útil para automatizar tareas de comunicación y para realizar investigaciones y análisis de texto a gran escala. En otras palabras, esta herramienta es como si condensaras toda la información contenido en el mundo del internet y te lo estuviera platicando una persona o redactando el texto que necesitas. Es difícil de describir lo sorprendente que es, pero te invito a que lo uses y veas esta maravilla.

Platicando con amigos sobre este tema, me remonto a momentos históricos que ha vivido la humanidad como fue la revolución industrial. Hace años cuando llegaron las primeras máquinas de vapor, el ser humano se sintió agredido por las máquinas porque suplían los trabajos que realizaba el humano. Lo hacen mejor, más rápido y sin costos. En un inicio optaron por destruirlas para no abordar el problema, pero fue un fracaso la estrategia. El cambio había llegado y el que no se adaptara fracasaría. Hoy llegó esta herramienta que suple, desde este momento, el trabajo de generadores de contenidos, redactores, editorialistas, analistas de datos, monitoreos, etc. En lo personal, quisiera que los chihuahuenses fuéramos vanguardistas e introdujeramos el uso de esta herramienta en nuestras vidas, porque así seremos también de los primeros en eficientar nuestros procesos e ir un paso adelante de otras comunidades del mundo.





Todo tiene aspectos positivos y negativos, y la Inteligencia Artificial no es la excepción. Los negativos van desde el reemplazo de trabajos humanos, el poder perpetuar y ampliar la discriminación y prejuicios si se basa en datos sesgados o si se utiliza de manera inadecuada. Puede ser utilizada para fines malintencionados, como el espionaje y la violación de la privacidad. La IA puede fortalecer el poder y la influencia de ciertos grupos o individuos, lo que puede llevar a una mayor desigualdad y opresión.





Algunos de los aspectos más positivos son el hecho de poder realizar tareas repetitivas y peligrosas de manera más rápida y precisa que los humanos, liberando a las personas para que se centren en tareas más creativas y complejas. Se puede procesar grandes cantidades de datos de manera más rápida y eficiente que los humanos, lo que puede ayudar a tomar decisiones más informadas y aumentar la eficiencia en muchas industrias. La IA puede mejorar la eficiencia de muchos sistemas, como la atención médica, la agricultura y la logística, lo que puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. La inteligencia artificial puede tener un papel importante en la solución de problemas globales, como el cambio climático y la pobreza.

Es momento de que pruebes esto y pienses cómo mejorar tu empresa, trabajo, entorno y vida con las nuevas tecnologías. Es hoy ese momento. No nos quedemos atrás.