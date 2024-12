Chihuahua a Huelga Fiscal para obligar al régimen centralista a un Nuevo Trato

A Chihuahua le declararon la guerra presupuestal, el régimen centralista ha dado golpe tras golpe. Reducción del presupuesto, exclusión de programas, cero pesos para mantenimiento de carreteras, cero pesos en infraestructura, una guerra asimétrica e injusta y en donde Chihuahua no ha emprendido ninguna ofensiva.

Lo que ha hecho el régimen centralista, es decirnos a cada chihuahuense que no somos importantes. El presupuesto otorgado para Chihuahua es un presupuesto indigno de todo lo que las manos chihuahuenses producen.

Las consecuencias de un presupuesto tan anémico son la falta de mantenimiento a la infraestructura del estado, que sumarán siete años consecutivos de abandono y que hacen que viajar por las carreteras federales sea un riesgo mortal. Las consecuencias son las ruinas del sistema de salud. Hacen falta medicinas, salarios dignos a maestros, servicios de salud, que vuelvan las escuelas de tiempo completo y un largo interminable etcétera

Quitarles a las familias chihuahuenses el producto de su esfuerzo y regresarnos cada vez menos, no es ejercer un federalismo justo. No lo ha sido ayer, no lo ha sido hoy y no lo será mañana

Chihuahua, la cuna de la División del Norte, no puede mantenerse inmóvil mientras se le desprecia, mientras se le niega lo que por derecho es suyo, mientras que desde el centro del país pretenden decirle a esta tierra cómo debe vivir.

Chihuahua tiene coraje y tiene las armas para enfrentar sin miedo al régimen centralista. Es momento de que los chihuahuenses hagamos frente al desprecio, de defender lo que por derecho es nuestro, nuestra dignidad y grandeza no permitirá que roguemos por migajas, cuando nos hemos ganado la prosperidad y la abundancia.

Por nuestra dignidad, por ser el primer servidor de los chihuahuenses, he promovido ante el Congreso del Estado la iniciativa para que nuestro Chihuahua pueda declararse en huelga fiscal. Que Chihuahua desarrolle una resistencia activa, en donde el poder legislativo pueda iniciar un procedimiento de huelga fiscal mediante la suspensión temporal del pago de impuestos federales y que conforme al principio de división de poderes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia resuelva lo conducente.

Esta iniciativa le da un verdadero sentido al federalismo, empodera al Estado Libre y Soberano de Chihuahua. La federación tendrá que negociar con Chihuahua, porque los recursos con los que se realizan las obras faraónicas en el centro del país, salen de nuestros bolsillos. Basta ya de que nos entreguen migajas, Chihuahua merece un trato justo, un Nuevo Trato para Chihuahua.

Los chihuahuenses venimos del linaje revolucionario, de los héroes que construyeron nuestro norte patria. Los chihuahuenses podremos perder la batalla, pero jamás rendirnos. Es momento de que los chihuahuenses libres, quienes amamos a nuestra tierra, respondamos sin titubeos, con la firmeza y la dignidad del Norte.