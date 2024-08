Chihuahua acabó con su capital natural

Ambientalista imperfecto, ¿sabías que Chihuahua agotó su capital natural ? Yo no lo sabía, a mí nadie me informó, no lo vi en el informe de la gobernadora ni en los spots de logros de las alcaldías o presidencia, se agotó la biodiversidad y ni cuenta nos dimos.

Fue sorpresa para mí saber que el mayor problema ambiental en el mundo y en Chihuahua es la pérdida de la biodiversidad. Durante los últimos años existe la terrible tendencia global del deterioro de ecosistemas y como consecuencia de la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variabilidad existente entre los seres vivos,especies,genes y entre los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos que forman parte.

Existen primordialmente 5 causas de pérdida de biodiversidad: cambio climático,contaminación,cambio de uso de tierra y mar , sobre explotación de recursos naturales y la invasión de especies exóticas invasoras. Es alarmante saber que nos encontramos actualmente en la peor crisis de pérdida de biodiversidad en la historia y desgraciadamente Chihuahua no es la excepción, al contrario estamos en un caso extremo sin vuelta atrás de pérdida de biodiversidad y les explico el porqué.

Chihuahua, grande en extensión territorial, biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que recibimos pero totalmente alejado de la sustentabilidad. Para entender la condición en la que se encuentran los ecosistemas se utilizan aproximaciones o índices. El índice de capital natural, integra la cantidad de área natural y su calidad ya que a medida que se deteriora un ecosistema va perdiendo su composición, su estructura y sus funciones.

Revisando información de la Comisión Nacional de Biodiversidad respecto a la condición de ese capital natural en México y en Chihuahua surge esta alarmante información: sólo 12 estados mantienen condiciones de sustentabilidad donde aún pueden generarse bienes y servicios ecosistémicos sin poner en riesgo el capital natural de futuras generaciones.

Nueve estados tienen su capital natural en riesgo, con una alta probabilidad de alcanzar niveles no sustentables, y once estados han agotado su capital natural, lo que representa un vacío importante en el legado ecológico-evolutivo para mantener el capital natural de futuras generaciones, Chihuahua se encuentra en esos once estados que ya no tienen sustentabilidad, ya agotamos nuestro capital natural. Este dato debería ser prioridad en nuestros gobiernos OJO estamos en riesgo extremo en histeria ambiental. Estamos perdiendo todo en Chihuahua y dejando nada para las generaciones futuras no tenemos acciones concretas, nadie toca el tema, y por supuesto no es prioridad en ninguna agenda, nos quedamos en la nulidad en nuestra tarea con la biodiversidad.

La mayor acción fue la firma en 2008 de un convenio para realizar la obra La biodiversidad en Chihuahua: Estudio de Estado y posteriormente de la Estrategia Estatal de Biodiversidad en Chihuahua la cual es una carta de buenos deseos sin recursos ni planes específicos para la conservación de la biodiversidad, ni siquiera contamos con una Comisión Estatal de Biodiversidad como en otros estados.

No quiero ser ave de mal agüero, pero sí quiero dejar en claro que ya nos agotamos la biodiversidad en el estado, no se hace nada realmente significativo para conservar en nuestro estado y los resultados hablan por sí solos. A la estadística no se le puede mentir y el hecho de que se sitúe al estado en números rojos y niveles prácticamente agotados de biodiversidad exige acciones inmediatas de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo del estatal.

Recuerda siempre que lo que no se conoce no se cuida y ahora que sabes del tema contamos contigo para cuidar lo que nos queda de biodiversidad.

“No necesitamos un ambientalista perfecto. Necesitamos millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días”.

Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.