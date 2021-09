Chihuahua competitiva

Por Marco Bonilla





He fijado, como síntesis de mi propósito al frente del gobierno municipal, el hacer de Chihuahua el municipio más competitivo de México. Así es, no del estado, no sólo del norte, de todo México. Pero, ¿qué quiere decir ser el municipio más competitivo?

La competitividad tiene en su origen una acepción económica. Muchos pensarán que sólo me estoy refiriendo a una ciudad que sea atractiva en inversiones. Desde luego sí queremos eso, pues las inversiones significan empleos, crecimiento, con reflejo en la obra pública.

El gobierno contribuye a construir condiciones, con la política pública que diseña, pero no puede hacerlo solo. Queremos también que las inversiones de la industria detonen la cadena de valor agregado.

Las condiciones de competitividad las ponemos entre todos. Los empresarios, los trabajadores, la academia, las organizaciones sociales. Las dimensiones de esa competitividad son muchas. Un municipio seguro es competitivo. Una ciudad bien iluminada es competitiva. Una ciudad con excelentes servicios públicos es competitiva. Una ciudad con infraestructura moderna es competitiva. Todo eso es tarea de un buen gobierno.

Pero también es competitiva una ciudad donde hay una oferta educativa de calidad, que permita a la gente ocupar los empleos que aquí se generan.

Con empleos desde la economía del conocimiento, de las comunicaciones y servicios. Es competitiva con insumos en cadenas de valor.

En una ciudad competitiva no estamos esperando que el futuro nos alcance y nos arrolle, nos preparamos para montarnos en su ola de beneficios y aprovecharlos. Incorporamos la tecnología en favor del desarrollo de la persona. Creamos conocimiento, asimilamos la experiencia de los demás, y sabemos que nuestro valor más grande son las y los chihuahuenses preparados, y hacemos esfuerzos por retenerlos.

La ciudad competitiva no es dueña de su información, es abierta y transparente, esmerada en el uso honesto, racional y eficiente de todos sus recursos, desde el dinero de los impuestos hasta el tiempo de los ciudadanos.

En la competitividad existe también la dimensión social, no solamente la económica. En un municipio competitivo la gente tiene servicios, atención a su salud, alimentación. En una ciudad competitiva hay lugares de recreación, encuentro y convivencia de las familias, porque eso es parte de su salud física y mental.

Una ciudad competitiva es también una ciudad solidaria, que comparte, que ayuda a completar los esfuerzos de los menos favorecidos.

Una ciudad competitiva no se olvida de sus pobres, de sus niños sin padres o con menos oportunidades de desarrollo, no se olvida de los que padecen el dolor de la enfermedad, de la pobreza, de la impunidad o de la injusticia.

Estar al frente de la capital del trabajo y los resultados, del municipio de Chihuahua, ser parte de la historia presente y del reconocimiento futuro, me permite declarar que hoy inicia el reto de hacer de Chihuahua el municipio más competitivo de México; declarar que en Chihuahua no nos achicamos ante la adversidad, hacemos que las cosas sucedan, que los proyectos sean en el trazo y en la materia. Chihuahua da norte a México, y por México Chihuahua está al norte.