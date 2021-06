Chihuahua en llamas

Por Juan Antonio González Lechuga

En los últimos días hemos escuchado de diversos incendios que han ocurrido en la zona serrana de nuestro Estado. Las altas temperaturas que se han registrado, la falta de lluvia y el factor humano han sido algunos de los causantes para que ciertas zonas de la sierra de municipios como el de Guachochi, Balleza, Carichí se vean afectados por los incendios.

Si bien, los incendios no son totalmente malos ya que también se producen de forma natural y son forma de una renovación del ecosistema, es evidente que nuestros incendios tienen un trasfondo de un impacto causado por un cambio climático y alteración de ecosistemas.

Como residentes del Estado de Chihuahua debemos tener una gran responsabilidad con el respeto a nuestras áreas naturales, puesto que nuestros recursos son escasos y muchas veces mal cuidados y valorados, no solo como ciudadanos si no como un gobierno que no prevé en el cuidado de las políticas publicas en materia ecológica y su aplicación.

Hablando de falta de prevención en políticas publicas con relación a desastres naturales, es importante mencionar dos vertientes que se han generado a partir de los incendios en nuestro Estado:

1- Los Chihuahuenses tenemos un compromiso y una responsabilidad social al entender y valorar nuestros recursos, durante estos días nunca faltaron las recolectas de agua, herramientas e incluso de voluntariado para combatir los incendios de la sierra.

2- Es increíble que el abandono de recursos específicos para casos como los incendios y desastres naturales que han sido eliminados por el actual gobierno federal solo compliquen y hagan más difícil el cuidado y protección de nuestros recursos naturales.

De lo que estoy completamente seguro, es que a pesar del abandono en múltiples ocasiones por parte de gobierno federal y en este caso en un tema nuevamente ambiental, existe una sociedad que no se raja ante las adversidades y busca las formas para continuar, porque si no hay apoyo federal, nosotros mismos somos capaces de generarlo.

Los incendios forestales son un ejemplo más de la necesidad de preveer en políticas públicas ambientales que no escatimen ni subestimen su importancia para cuando ocurran fenómenos ambientales como la sequia, incendios y cualquier otro que interfiera con el cuidado y proteccion ambiental y por consecuencia estar preparados.

La acción inmediata en el cuidado y protección del medio ambiente es la herramienta correcta que nos va a garantizar la continuidad y el futuro para nuestras próximas generaciones, que el fuego no derrumbe nuestro compromiso por un Estado mas verde y sustentable.