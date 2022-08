Chihuahua, en pobreza laboral

Por: Francisco Santini

Hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos los empresarios de cualquier tamaño es el de encontrar personas para cubrir puestos en nuestras empresas. Leemos noticias sobre empresas en Estados Unidos que cierran por no tener el personal suficiente para operar. Los expertos lo atribuyen a los grandes apoyos que da este país a las personas que no tienen empleo, apoyos que se incrementaron durante la pandemia para permitirles cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios, por lo tanto, un porcentaje importante de estas personas prefieren no trabajar.

Pero en México es diferente, en Chihuahua es diferente, nosotros tenemos una parte considerable de nuestros ciudadanos en un estado de “pobreza laboral”; este término lo utiliza el Coneval para identificar a las personas que con el ingreso total de su sueldo no alcanzan para adquirir los productos necesarios para alimentarse o comprar la canasta básica. Otra forma de determinarlo es sumar todos los ingresos de un hogar y que éstos no alcancen para adquirir los productos de la canasta alimentaria. En Chihuahua, de acuerdo con el último estudio de PERSÉ, el promedio de personas que aportan ingreso a su hogar es de 1.7, y los hogares tienen en promedio 3.4 habitantes; en esta canasta básica alimentaria nuestras familias gastan 6,732 pesos al mes, esto sin contar el aumento de precios que han tenido los alimentos los últimos meses.

Hasta aquí sólo estamos hablando de alimentación, pero en nuestra ciudad las familias tienen otras necesidades básicas para vivir como son: vivienda ($1,831), transporte ($1,612), artículos de higiene ($596), gas, luz y agua ($971), además de otros gastos en salud, educación, celular, ropa, etc. De acuerdo con el estudio de PERSÉ, en Chihuahua las familias gastan en estas necesidades básicas “no” alimentarias 7,797 pesos al mes.

Si sumamos las necesidades básicas de una familia en Chihuahua (canasta básica alimentaria de $6,732 más la canasta básica “no” alimentaria de $ 7,797) nos da un total de $14,501 pesos al mes, esto es lo mínimo que se necesita al mes para no caer en condición de pobreza; esto es el límite mínimo, aquí no estamos hablando de algunos gastos necesarios para que las personas tengan una vida digna. Para esa “vida digna” nuestros colaboradores necesitan ingresos para pagar medicamentos, consultas médicas, dentista, lentes, comida fuera de casa, diversión, gastos para bebés, colegiaturas, reparaciones de auto, predial o alguna emergencia, y en Chihuahua estos gastos requieren al menos de 5,126 pesos más al mes.

Según el estudio de Coneval, en el segundo trimestre de 2022, el 38.3% de la población mexicana vive en pobreza laboral, mientras tanto en nuestro estado podemos decir que el 24.1% vive en esas condiciones, casi un cuarto de la población chihuahuense, esto sin tomar en cuenta las necesidades básicas no alimentarias de las que hemos hablado.

Las empresas somos pieza clave para cambiar esta realidad mediante el salario basado en la productividad que permita a nuestros colaboradores tener acceso a una “vida digna”, a la cual toda la población debería tener acceso. A través de diferentes ámbitos podemos hacer el cambio: tener a nuestros colaboradores dentro del Seguro Social y en la formalidad, otorgar prestaciones superiores a la ley, como ocurre en algunas empresas en que se ofrece servicio de comedor y servicio de transporte para su personal, etc.

No podemos dejar todo en los programas de Gobierno, como empresarios es nuestro deber respaldar y cuidar de las personas que laboran con nosotros, otorgándoles la oportunidad de vivir una vida digna.





Francisco Santini Ramos

Presidente de Centro PERSÉ (Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible).