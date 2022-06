Por Mario Ramírez

Hace unos cuantos días llegó a nuestra ciudad la noticia de que por fin después de tantos años, Chihuahua tendrá futbol profesional. Sabemos que dentro de nuestro país, el futbol lleva siendo el deporte más popular desde hace algunas generaciones, por lo cual la noticia de pertenecer a un proyecto serio es de gran relevancia no sólo en el aspecto deportivo, sino que también llega a un alcance tanto social como económico para la capital del estado más grande de la república.





El proyecto irá comandado por XOY Capital, grupo empresarial enfocada al mundo deportivo en muchas de sus facetas, pues dentro de su familia de empresas se encuentra el restaurante sport-bar “Híjole! For Real Fans”. La reconocida empresa YOX, dedicada al trading deportivo. Upick, casa de apuestas y muchas más. En esta familia, además, se encuentran ya equipos deportivos de las gamas más importantes en la nación: Los Libertadores y Libertadoras de Querétaro en basquetbol, los Rojos de CDMX en futbol americano, los Generales de Durango en béisbol y ahora, Chihuahua FC en futbol.





Nuestro nuevo equipo será parte de la Liga Premier, la cual se ubica una división debajo de la Liga de Expansión, y a pesar de haber tenido ofertas en Expansión, se optó por sembrar un proyecto desde la tercer categoría, y que contrario a lo que muchos pudieran pensar, es más conveniente. Explicamos:





El ascenso de Liga Premier hacia Liga de Expansión continúa vigente, caso contrario al ascenso de Expansión a Liga MX (próximo a reanudarse). Lo cual permite que la evolución del equipo pueda ser continua y no se vea estancada bajo ninguna circunstancia administrativa. Muchísimas veces se ha demostrado dentro de nuestro futbol que una inversión fuerte no es suficiente para sobrevivir en el máximo circuito. Bastantes inversionistas deciden acelerar su proceso a punta de billetazos y la mayoría de ellos terminan sucumbiendo, pues no toman en cuenta que los equipos deportivos son un ente que requiere de un proceso adecuado a un ritmo adecuado, por lo que el hecho de empezar desde abajo permitirá en un plan a largo plazo que las posibilidades de éxito aumenten hacia el futuro.





Agradecimiento eterno de parte de los chihuahuenses hacia Carlos Lazo Reyes, propietario del equipo y hacia Anuar Talamás, presidente deportivo, quienes compartieron en la conferencia de prensa de presentación del club la visión de llegar a la primera división dentro de 5 años. La misión desde luego será complicada, todo lo que vale la pena lo es. Chihuahua tendrá más temprano que tarde un equipo en la primera división del futbol mexicano, uno de los más competitivos a nivel mundial. La espera ha sido larga, pero hoy toca disfrutar el camino y afrontar el reto. Un reto tan grande como nuestro estado mismo.





Mario Ramírez / @LaFutboliza