Chihuahua Futura, el catalizador de nuevas oportunidades

En mis dos últimas colaboraciones, hablé de Chihuahua Futura, estrategia mediante la cual en Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. (DESEC), buscamos transformar nuestra economía y potenciar el bienestar social a través de la inclusión, la tecnología y el emprendimiento.

En esos dos artículos hablé de la estructura y el perfil de esta vicepresidencia (una de las seis existentes en DESEC), brindando contexto de lo que hacemos y nuestros objetivos principales, para dar a conocer lo que el sector empresarial organizado hace por su ecosistema y su comunidad.

Pero hace unas semanas tuve la oportunidad de impartir una charla a un grupo de colaboradores en un centro comunitario al sur de la ciudad, sobre el impacto de Chihuahua Futura en la economía y el desarrollo de nuestra capital.

En ese momento, me enfrenté a una evidente realidad, la dificultad que tenemos para comunicar de manera efectiva los beneficios que esto les brinda, especialmente porque nos enfocamos en temas mayormente industriales y tecnológicos, complejos de entender y aún más difícil de formar parte de ellos. Y es que no nos hemos encargado de hacer visible, de una manera digerible para las mayorías, lo que hacemos y el impacto que tiene en el entorno y la vida para el ciudadano de a pie.

En ese orden de ideas, considero que tenemos importantes desafíos, muy significativos; por ejemplo, para las mujeres que son madres solteras, ya que la falta de guarderías les impide dejar a sus hijos bajo cuidado de alguien más para poder desempeñar sus labores.

Esto las obliga a buscar opciones de generación de ingresos en áreas como alimentos y bienestar como salones de belleza, uñas o spas. Aquellas más preparadas pueden optar por trabajos que les permitan laborar de forma remota, situación que puede cambiar si reenfocamos nuestras baterías.

Asimismo, algunos de los asistentes a la charla me preguntaron cómo podrían unirse a la tendencia del near shoring y los ejes de Chihuahua Futura. La realidad es que, para muchas personas, de las diferentes colonias de la ciudad, esto parece un mundo lejano a una realidad que no tiene que ver con su día a día.

No obstante, les indiqué que un camino fundamental para integrarse a esta realidad es estudiar una carrera técnica y, sobre todo, dominar el idioma inglés, ya que en la actualidad la industria manufacturera es la que brinda mayores oportunidades para que las familias avancen y mejoren su situación socioeconómica de manera más rápida, y se requiere una preparación de esa naturaleza.

En resumen, para lograr un desarrollo integral en nuestra ciudad, por medio de la innovación, el emprendimiento y la tecnología, es esencial encontrar nuevas formas de acercar a todos los sectores de la sociedad hacia las oportunidades que ofrece Chihuahua Futura.

Y, en consecuencia, creo muy necesario promover la educación técnica y el dominio del idioma inglés, así como brindar apoyo a las madres solteras para que puedan trabajar en disciplinas que les permitan cuidar de sus hijos y cumplir con sus encomiendas laborales equilibradamente.

Estos son pasos fundamentales para lograr una inclusión efectiva en este nuevo panorama económico y tecnológico que se está gestando en nuestra ciudad. ¡Es momento de trabajar juntos para construir un futuro más próspero y equitativo para todos en Chihuahua! ¡Hasta la próxima!