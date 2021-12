Chihuahua, la ciudad más competitiva del país

“Eres el resultado de un conjunto de pequeñas acciones”

Desde el inicio de su administración, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se ha fijado como propósito hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva de México, del estado y del norte de la República Mexicana. Definitivamente una meta ambiciosa, pero para nada imposible para una administración municipal tan capaz. Actualmente la ciudad de Chihuahua se ubica en el sexto lugar a nivel nacional como la más competitiva y en cuarto lugar como mejor ecosistema de emprendimiento, según los datos de la plataforma Chihuahua City Invest. Pero hablar de competitividad no es sólo hablar de innovación y desarrollo económico, existen varios rubros que determinan la competitividad de una ciudad, como lo son: seguridad pública, infraestructura, manejo sustentable del medio ambiente, oferta educativa, servicios de salud, movilidad urbana, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas, etc. Son diferentes los indicadores que miden la capacidad de las ciudades para generar, atraer, y retener talentos e inversiones. Por lo tanto, no es una tarea sencilla pero con la ayuda de todos los sectores de nuestra sociedad podemos construir una mejor ciudad para todos.

Uno de los aspectos más importantes de la competitividad y que en lo personal me llama más la atención es el de la participación ciudadana y rendición de cuentas. Debemos entender que si queremos construir una mejor ciudad, nuestro deber como ciudadanos es participar activamente en la toma de decisiones que se refieren a nuestra comunidad. Hemos escuchado miles de veces “que no debemos dejar todo en manos del gobierno”, pero cuando en verdad tenemos la posibilidad de participar en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas de nuestra ciudad, la participación cívica es de niveles muy bajos. Un gran acierto de esta nueva administración es la apertura para dialogar con la ciudadanía, un ejemplo de esto, es la iniciativa Miércoles Ciudadano, donde la administración municipal atiende personalmente las solicitudes de los ciudadanos que presentan diversas problemáticas. De manera que nuestra tarea como ciudadanos es incidir activamente en las estrategias y acciones que impulse el Municipio para detonar la competitividad en nuestra ciudad.

En definitiva, si queremos tener una ciudad más ordenada, limpia y con mejores oportunidades para todos sus habitantes, no debemos dejar esta titánica tarea a la administración municipal. Debemos entender que el gobierno genera las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero nosotros como ciudadanos debemos agruparnos para proponer estrategias y actividades, pero sobre todo informarnos para poder exigir mejores políticas públicas para nuestra comunidad. Si la nueva administración busca ser la ciudad más competitiva del país, debe seguir escuchando y propiciar el diálogo con la sociedad civil organizada, con el empresariado a través de sus organismos empresariales, con la academia y sobre todo con la ciudadanía para que entre todos podamos convertirnos en un mejor Chihuahua. Nadie mejor que nosotros para saber cuáles son las necesidades más importantes de nuestra ciudad. Por consiguiente, los invito a proponer y trabajar en conjunto con nuestras autoridades municipales para lograr ser la ciudad más competitiva del país.





Abogado y Empresario. Especialista en Derecho Mercantil