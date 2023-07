Chihuahua: la ciudad más limpia del país

El aumento de la generación de basura en el planeta ha sido un problema creciente en las últimas décadas, a medida que la población en ciudades como Chihuahua aumenta año tras año, que los patrones de consumo y consumismo han evolucionado a comprar productos con empaques que son más atractivos para el consumidor y, en ocasiones, más cómodos para su uso o almacenamiento, esto nos lleva a que muchas ocasiones el precio del empaque es más alto que el producto que lleva dentro y, por lo tanto, el volumen de basura que generamos es mucho mayor.

Otro de los nuevos patrones de consumo que aumenta día a día es el comercio electrónico, donde al alcance de un clic compramos productos sencillos o frágiles que requieren ser transportados, requieren de una cantidad muy alta de cartón, hule espuma, bolsas de aire o papel.

Posiblemente los jóvenes no recuerden, pero en décadas anteriores vivíamos una verdadera economía circular, con envases de refresco, agua, cerveza o incluso leche retornables y reutilizables, evitando así una gran cantidad de basura y de emisiones de CO2 a la atmósfera; comprábamos productos a granel envueltos en papel, en un alcatraz, incluso en papel reciclado como el periódico.

Hace unos días asistí a una reunión de análisis con ingenieros de la UACh, quienes hicieron el estudio técnico para determinar las características que tiene que cumplir el terreno donde se instale la nueva infraestructura de tratamiento de desechos para nuestra ciudad; el primer paso del estudio fue buscar que no impactara mantos freáticos, que el terreno no tuviera fracturas, que no corrieran aguas superficiales (ríos o arroyos) y que estuviera situado en una posición estratégica para la zona metropolitana, incluyendo Aldama y Aquiles Serdán. Además, buscaron utilizar la mejor tecnología de materiales impermeables para que los desechos no contaminaran la tierra o el agua de la zona, por lo cual se decidió a utilizar cuatro capas de materiales impermeables y una membrana plástica que evitara posibles infiltraciones, tecnología que ya fue probada en países o regiones muy exigentes como California, Estados Unidos.

Este proyecto consta de tres fases: una planta de acopio, celdas impermeables para el correcto depósito de la basura 20 metros dentro del suelo, y, por último, crear una planta industrial para la separación de la basura.

En la reunión se propuso que la planta industrial sea construida a la par de las celdas, que sea manejado por un organismo operador descentralizado que pueda trascender gobiernos y que cumpla con todas las normas internacionales para el acopio de basura, así como que abone a la economía circular que se está trabajando en los diferentes sectores de nuestra ciudad.





En Chihuahua producimos diariamente 800 toneladas de basura y este proyecto nos ayudará a impactar en algunos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Pacto Mundial de la ONU como lo son:





-Salud y bienestar

-Agua limpia y saneamiento

-Trabajo decente y crecimiento económico

-Ciudades y comunidades sostenibles

-Acción por el clima

-Vida y ecosistema terrestre





Con un proyecto integral como éste podemos hacer de nuestro municipio un ejemplo global de sostenibilidad y cuidado al medio ambiente, buscando desde el área social el dar condiciones de vida digna para las personas que trabajan ahí, generar ingresos a las familias por el reciclado de materiales, así como generar empleo en la planta industrial de separación de desechos y, así, continuar siendo una de las ciudades más limpias del país.





Ing. Francisco Santini

Presidente de Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com