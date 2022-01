¡Chihuahua se Reactiva!

El primer ejemplo de empatía que se debe reflejar en la capital es el del gobierno municipal. Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de marcar una directriz clara de acercamiento a las necesidades de las familias capitalinas. Eso lo he dicho en tantas ocasiones como he tenido oportunidad, con el único objetivo de remarcar la base por la que toda propuesta puede cumplirse, que el Municipio es y será siempre la primera línea que toca todo ciudadano para buscar darle solución a alguna necesidad, individual o de grupo.

No es letra muerta aquello que comenté sobre lo mejor que tiene Chihuahua: las familias y el trabajo con el que cada día buscan transformar su realidad e influir en la realidad de todos; que si al de enseguida le va bien, su bonanza llegará también hacia mí y los otros, como muestra de que lo mejor sucede en cadena, como una ola de buenas noticias y de mejoría permanente.

Estoy seguro que hemos imaginado y deseado muchas veces salir de las dificultades que nos ha traído la pandemia, qué más quisiéramos que no nos hubiera arrebatado tantas vidas, personas que nunca perdieron la esperanza y que siguen siendo fuente de inspiración para quienes seguimos en la batalla.

Hoy, en un momento más de complicación, en donde pareciera no dejarse ver la luz al final del túnel, Chihuahua capital debe buscar los medios para reactivarse; no dejarnos vencer por la desesperación y la desolación que a veces pudiéramos experimentar. El virus más letal que se hace presente es aquel que nos hace perder la fe, aquel que nos arrebata las fuerzas para continuar, a ese también lo tenemos que combatir.

Al buscar reactivar la ciudad por diferentes vías, aún en circunstancias adversas, demostramos que no nos vamos a dejar vencer, y que echaremos mano de todo cuanto esté a nuestro alcance para reincorporarnos y continuar el camino. De las cosas más tristes que se han visto en estos días, está el caminar por las calles de nuestra ciudad y ver tantos y tantos establecimientos comerciales, negocios que han cerrado, algunos con letreros que dicen: “cerrado a causa del Covid”; porque ahí hay sueños rotos y esfuerzo muerto, anhelos perdidos y necesidades que no lograron satisfacerse.





En esta búsqueda por encontrar nuevos puertos y nuevos horizontes, en el gobierno municipal apostamos por quienes aún dan la batalla y le dicen sí a Chihuahua. Desde el Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (Fomech), Reactiva se presenta como la oportunidad para que micro y pequeñas empresas comiencen una recuperación a través del acceso a créditos para capital de trabajo y compra de activos (herramientas) que les permitan continuar activas y produciendo.

No bajar la guardia significa seguirnos cuidando, pero también significa no dejarnos vencer. La pandemia no sólo ha terminado con vidas, a muchos les ha arrebatado el fruto de su esfuerzo, el resultado de años de trabajo incansable. Hoy Chihuahua se Reactiva. Somos una ciudad que no baja la guardia y que sabe defenderse a punta de trabajo. Hoy Chihuahua le da un golpe a la adversidad y se demuestra a sí misma el porqué es casa de gente valiente, que como luego decimos, no se raja. Aquí en la capital no nos andamos por las ramas, si pareciera que la luz no se asoma al final del túnel, nosotros la buscamos hasta encontrarla y hacemos que las cosas sucedan.