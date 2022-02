Chihuahua y la nueva ecuación: Emprendimiento-sistema-red (Parte 1 de 2)

Por: Jorge Cruz Camberos

La forma en que Chihuahua se ha desarrollado a través de los años ha sido en ciertos momentos generosa, en otros no tanto; sin embargo, estamos en un momento en que seguir pensando como se hacía en antaño, que no pongo en duda, pero sí considero es necesario trascender, me lleva a la necesidad de crear una nueva ecuación, me refiero al Emprendimiento-Sistema-Red que nos debe orillar al fin deseado, una ciudad más competitiva y con mejores oportunidades de vida para todos.

Pensemos de forma prolija: ser una comunidad emprendedora nos obliga a actuar de la misma manera que lo hace un emprendedor en lo individual; ser “alguien” (un ente), que con sus propios medios saque adelante un proyecto en el que cree apasionadamente, que busca materializarlo asumiendo los riesgos que esto significa.

Pero lograr ser un Chihuahua emprendedor nos lleva también por lógica a pensar en el siguiente paso, ser un sistema de entes exitoso, basado en entender los aciertos y áreas de oportunidad de nuestra región, nuestra economía, nuestras competencias, lo que deriva sin duda en una mayor inversión en Educación, mejorar las habilidades de nuestra gente, atraer talento y retenerlo. De la misma manera, impulsar la calidad de nuestra infraestructura, potenciar nuestro Centro Histórico, nuestros diferentes distritos y llevar servicios de calidad a toda la ciudad.

A diferencia de un emprendedor en lo individual, un sistema es un conjunto de nodos (sectores y/o grupos de personas), trabajando por un mismo fin, ahí radica la importancia de identificar y fortalecer nuestros liderazgos y organismos, necesarios para que estos mini sistemas independientes puedan conformar de manera exitosa una red alineada a una misma visión, donde todos vivan con la misma pasión los proyectos, objetivos y sus resultados.

Pero debemos poner sobre la mesa algo sumamente importante: los gobiernos locales más eficientes son lo que incentivan la creación y fortalecimiento de organismos de la sociedad civil y con el sector productivo, es decir propiciar sistemas entrelazados que crezcan de forma sostenible e innovadora.

Desafortunadamente, Chihuahua no ha crecido en su PIB, ni ha mejorado la base de sus salarios, tenemos en su mayoría sueldos L1 y L2 (los más bajos), y ante esa área de oportunidad tan grande es que el sector empresarial determinó como un paso esencial crear un proyecto con visión a 20 años, me refiero a “Chihuahua Futura”.

Bajo el contexto anterior podemos entender que, si una urbe está conformada por una red de instituciones y liderazgos, estos deben co-gobernar, e ir perfeccionando sus vínculos. Aquí la importancia de la existencia del Consejo de Desarrollo Regional Chihuahua Centro (CODER) y del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), organismos en los que gobernantes, universidades, organismos empresariales, grandes empresas y emprendedores participan y colaboran en proyectos para detonar el bienestar de la sociedad.

En la siguiente entrega les daré a conocer el entramado del quehacer de CODER y su naturaleza como ente impulsor de nuevos proyectos que detonarán aspectos importantes de nuestra Ciudad. Hasta la próxima.