China en México

Me impactó sobremanera un podcast del The Daily del New York Times bajo el título de “Porque lo hecho en China se está convirtiendo en lo hecho en México”, en donde entrevistan a Peter S. Goodman, un corresponsal en el tema económico del New York. Mucho se dice que “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. Este podcast me hizo reflexionar que quizá la tendencia de nearshoring no la aprovechemos los mexicanos sino los asiáticos, aun en territorio azteca.

Hasta antes de la pandemia y de los conflictos sociopolíticos entre Estados Unidos y China, la manufactura estaba en equilibrio. China seguía creciendo sin cesar. La pandemia destrozó la cadena de proveeduría y en un corto plazo cambió las reglas del juego. El tiempo y el costo del transporte empezaron a ser un factor determinante.

Las reglas del juego ahora son el de lograr fabricar los productos más cerca de los mercados. Aún y cuando los tiempos y costos de transporte se han estabilizado, la vulnerabilidad que se hizo evidente cambió las estrategias de manufactura global.

México es la opción natural con un bajo costo de manufactura y con una facilidad de logística sin igual. Los efectos del nearshoring ya están presentes. En octubre del año pasado Nuevo Laredo tuvo más transacciones de carga que los puertos de Los Ángeles y Long Beach, teniendo un efecto tsunami en cuanto al crecimiento de la actividad en el puerto terrestre de Nuevo Laredo.

Las empresas chinas empezaron a buscar alternativas desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos a causa de las altas tarifas que se les impuso por “la guerra comercial”. Estudiaron establecerse en otros países de Asia, Europa del Este y México. La llegada de la pandemia sólo incentivó aún más la necesidad de operar en México.

El corresponsal del New York Times comentó sobre la existencia de un parque en Nuevo León con 28 inversiones muy importantes de empresas chinas. El sentido de urgencia es increíble, una de las empresas tomó la decisión de establecerse en Monterrey dos semanas después del contacto inicial y firmó una carta de intención antes de su primera visita para construir una nave industrial que terminará en una inversión de 300 millones de dólares.

Estados Unidos se favorece de esta tendencia. Según diversos estudios, cuando un bien se manufactura en México, 40% del valor se produce en Estados Unidos a diferencia del 4% de un producto manufacturado en China.

La necesidad de mantener su posición en el mercado norteamericano, el riesgo de la guerra comercial, la proximidad, la mano de obra de costo accesible en México y el T-MEC son los factores determinantes. No todo es sencillo para las empresas chinas. Los retos que tienen para sortear la cadena de suministro insuficiente en México y la administración del tema laboral impondrá esfuerzos adicionales a los chinos en México. Los sindicatos y la competencia por la mano de obra entre las empresas quizá sea la mayor dificultad a la que se enfrenten.

Las empresas mexicanas también se enfrentarán a una competencia desmedida y tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Es necesario que se generen políticas públicas que favorezcan el acceso a capital de trabajo a bajas tasas e incentiven el desarrollo de los procesos productivos en las empresas mexicanas.

Consultor internacional en prevención, participación ciudadana, análisis delictivo y generación de política pública