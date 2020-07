Ciencia vs pensamiento mágico

A principios del siglo pasado una comunidad religiosa anunció que el mundo se acabaría en 1914. El “nefasto” año llegó y nada sucedió. Los medios de comunicación de inmediato se dirigieron a entrevistar a los fallidos oráculos. Aventuraban dos posibles explicaciones: una, que fue un error de cálculo; otra, que fue tal la intensidad de la plegaria de los miembros de la comunidad religiosa que el Creador decidió perdonar al pecador mundo. Los medios se equivocaron porque los responsables de la relación pública del grupo religioso comunicaron que el mundo sí había colapsado. Si alguien no se dio cuenta, era su problema.

Comento lo anterior porque la percepción que alguna gente tiene sobre el coronavirus guarda cierta semejanza con la explicación del desmayo del mundo descrito. Y tan la guarda que por todos los rumbos surgen explicaciones mágicas. Cierto es que nadie estaba preparado para una pandemia de tal magnitud. Llegó sorpresivamente como para comprender sus alcances y no obstante que contamos con medios para explicar científicamente el problema y una población con hasta 10 años de escolaridad en promedio, privan las explicaciones fantásticas.

Me queda claro que la fe y la religiosidad popular crecen ante las desgracias sociales y a gustar o no en el campo popular se acrecienta la necesidad de una protección que el estado no puede ofrecer. Los marginales recurren a la Divina Providencia como recurso de sobrevivencia. La religiosidad de la gente sencilla encuentra amparo en el misterio y el socorro divino porque son personas que durante muchos años han sufrido inundaciones, sequías, crimen organizado, puertas giratorias, carestías, enfermedades y gobiernos corruptos, construyendo una religiosidad popular.

No obstante, debiéramos hacer el esfuerzo de explicar a la gente, sin ofensa a respetables creencias, que la pandemia no es sobrenatural, es un virus. Que no nos enfrentamos a alienígenas, ni a un castigo divino por algo que hayamos hecho mal, y llevar el mensaje que la ciencia busca explicaciones y vacunas. Que científicamente no hay terribles intenciones, sino dificultades a resolver para convertir las incógnitas en problemas a debatir.

Sabemos que ante la presencia de la peste en la Edad Media y frente a la influenza de 1918 la causa de las epidemias era bastante desconocida y ante la ausencia de una explicación racional se buscaba una de corte mágico para explicar la tragedia colectiva. Surgían preguntas: ¿Por qué este dolor tan grande? ¿Qué hemos hecho mal? Afortunadamente hoy sabemos más de las enfermedades, conocemos sus formas de transmisión, acotamos su evolución y muchas cosas más que permiten afirmar que la actual pandemia no es sobrenatural, es un virus.

Una pregunta: ¿Qué ha hecho nuestro sistema educativo durante décadas para combatir -como lo marca el texto legal-, estos prejuicios que en no pocos casos llegan a fanatismos?