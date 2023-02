Cierre de remesas 2022

México captó 58,497 millones de dólares en 2022, un aumento de 13.4% en relación con 2021. Con el ingreso de 5,349 millones de dólares se cumplieron 32 meses consecutivos con aumento en las remesas.

En 1995 las remesas eran tan sólo de 3,673 millones de dólares, por lo que han crecido casi 16 veces en 27 años. Desde un inicio tuvieron un crecimiento agresivo llegando a un pico de 26,059 millones de dólares en 2007. Después tuvieron un descenso hasta llegar a 21,305 en 2010. A partir de ahí el crecimiento ha sido abismal, multiplicándose 2.75 veces en 22 años.

Estados Unidos es el origen más importante con un 95.5%. En la unión americana los estados con mayor participación son California con un 32%, Texas con un 14% y Minnesota con un 8%.

En lo que corresponde a México, los estados que más ingresaron remesas fueron Jalisco con 9.24%, Michoacán con un 9.04% y Guanajuato con un 8.65%. Chihuahua tuvo una participación del 2.79%. Llama la atención sobremanera los incrementos que se dieron en relación con 2021. En el caso de Chiapas fue de 66.5%, seguido de Baja California Sur con un 59.9%, Hidalgo con un 29% y Puebla con un 28.4%. En el caso de Chihuahua el crecimiento fue de 2.6%. Sólo Tabasco redujo su recepción de remesas en un 0.7%.

Lo que es muy interesante es el nivel de recepción de remesas per cápita. Sorprendente en el caso de Guanajuato este ingreso es de 1,375 dólares, Michoacán 1,081 y Zacatecas 1,021. Para Chihuahua las remesas per cápita son de 421 dólares. Catorce estados recibieron más de 500 dólares por persona en 2022. Los estados de Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán, Tabasco y Campeche recibieron menos de 300 dólares por persona en 2022. Mención especial a Jalisco que a pesar de ser el mayor receptor de remesas su ingreso per cápita es de tan sólo 304 dólares.

Las remesas per cápita del país son de 450 dólares. Considerando que el ingreso per cápita de México es de 10,500 dólares, las remesas están en el orden del 4.28% sobre el ingreso per cápita del país, una cifra muy considerable en el entendido que lo que se ingresa ya es el valor agregado generado en el extranjero.

Las remesas se han convertido en toda una industria. De acuerdo con el portal migrationyremesas.org, el costo de mandar remesas a México es de 4.7% sobre lo enviado. Esto significa que 2,750 millones de dólares se quedaron en las mesas de los intermediarios. Mucho de esto es causado por los montos bajos que se hacen por operación.

El Banco de México estima que las remesas durante 2023 seguirán creciendo, aunque a un ritmo más moderado debido a que la economía mundial y sobre todo la norteamericana tendrá un crecimiento a menor escala.

Las remesas son buenas noticias para las familias que se logran beneficiar del ingreso adicional. Son malas noticias para los mexicanos que tienen que salir de sus lugares de origen a trabajar fuera de casa. A pesar de la gran necesidad de empleo que existe en nuestro país, sobre todo en la frontera, los diferenciales de ingreso provocan que el sacrificio sea tomado. De igual manera la demanda de empleo no es para todos, ya que aún con esa demanda México sigue teniendo un 43.9% de su población en algún nivel de pobreza.